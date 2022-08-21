拍照和服女獲警還衣 官媒：警權絕不能任性

警表關心 女子微博帖文均刪除

連續幾日報道和服女孩事件的《北京青年報》前晚報道，蘇州市高新區獅山派出所當日下午派人上門找到女子家人，雙方交談後，警方將之前沒收的衣服和鞋襪歸還給其家人，並對女孩表示關心。女孩未就警方歸還衣物一事回應，其微博帳號所有帖文均被刪除，留下空白頁面。

事發於8月10日，當時涉事女子在蘇州號稱「小東京」的淮海街頭穿和服拍攝cosplay照片，結果被警察帶回獅山派出所扣查逾5小時。女孩被帶走前曾質問警察她所犯何事，結果被告知是「涉嫌尋釁滋事」，且沒收和服、刪除照片、要寫反思文及被「教育」一番。網上影片顯示，警員當時曾表示：「如果你穿漢服來，我絕對不會這樣說，但是你穿和服……你是中國人，不能穿和服。」

事件曝光後引發內地輿論嘩然，《經濟觀察報》昨日撰文「警權絕不能任性」，提出「民警能否隨意對公民進行盤問、檢查？民警在什麼情况下可將公民帶回警署繼續盤問？若沒有法律依據盤查或繼續盤查公民，有什麼法律後果？」的質問，並表示警權是重要的國家權力，是把「雙刃劍」，應建立起「警權必須受限，警權絕不能任性」的觀念，避免警權被濫用。

學者：法律乃公器 容不得個人情感

清華大學法學院教授勞東燕昨亦在網上撰文表示，個人情感可以不喜歡有人穿和服拍照，但身為執法人員無權以法律名義禁止與處罰，「法律乃是公器，容不得夾帶個人的情感偏好，選擇性地加以運用」。在回應網民質疑「只要多數人不喜歡，就可以禁止」時，勞東燕再重申「法治保障每個人的正當權利，即便是以多數的名義，也不能任意加以剝奪」。

另一方面，雖然獅山派出所警方已歸還衣物，但昨日仍有網民留言認為警方沒錯，甚至有「無論如何都不能穿和服！沒有任何借口！」之類的偏激留言；也有較溫和的留言認為不應該在一些與抗日有關的敏感日子穿。不過也有網民稱，警方是否應該禁穿西裝、不准吃日本料理。