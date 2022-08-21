胡春華：用力抓好高校畢業生就業

強化實名幫扶 做好就業托底保障

新華社昨報道，胡春華指出，要千方百計拓展新的就業崗位，積極支持多渠道靈活就業，鼓勵創業帶動就業；要採取多種方式穩住已有崗位，進一步強化各項穩崗紓困政策，鼓勵企業和職工共同協商有效的穩崗辦法。胡春華強調，要切實穩定和擴大重點群體就業，持續用力抓好高校畢業生就業，想方設法拓寬就業渠道，強化對未就業畢業生的實名幫扶，做好困難畢業生的就業托底保障；要優先保障好脫貧勞動力就業，多措並舉支持返鄉農民工就地就近就業。

此前國家統計局表示，自5月份以來就業形勢總體改善，全國城鎮調查失業率連續回落，7月份已經回落到5.4%。不過，全國失業率總體水平仍高於去年同期，青年失業率仍然處於歷史較高水平，其中16歲至24歲人口調查失業率為19.9%，創下近4個月新高。

兩成青年失業 官媒稱因畢業季疫情

據國務院主辦的《經濟日報》分析，從國際經驗看，青年調查失業率通常要高於平均失業率，一般比值約為兩倍左右。即當全國城鎮調查失業率在5.4%時，青年調查失業率應保持在10%左右。但青年調查失業率現在已超過全國城鎮調查失業率3倍多。究其原因，主要是7月正值畢業季，僅高校畢業生就達1076萬人，比去年增加167萬人，大批畢業生進入就業市場，也推高了失業率。另外受疫情衝擊，很多行業吸納就業能力下降，部分企業出現減招縮招現象。