胡春華：用力抓好高校畢業生就業

【明報專訊】雖說國家統計局日前稱內地就業形勢總體穩定，失業率連續回落，但青年失業率仍然高企。國務院副總理胡春華19日在京出席全國就業工作電視電話會議暨國務院就業工作領導小組全體會議時強調，要持續用力抓好高校畢業生就業，以更大努力推動就業形勢進一步回穩向好。
強化實名幫扶 做好就業托底保障
新華社昨報道，胡春華指出，要千方百計拓展新的就業崗位，積極支持多渠道靈活就業，鼓勵創業帶動就業；要採取多種方式穩住已有崗位，進一步強化各項穩崗紓困政策，鼓勵企業和職工共同協商有效的穩崗辦法。胡春華強調，要切實穩定和擴大重點群體就業，持續用力抓好高校畢業生就業，想方設法拓寬就業渠道，強化對未就業畢業生的實名幫扶，做好困難畢業生的就業托底保障；要優先保障好脫貧勞動力就業，多措並舉支持返鄉農民工就地就近就業。
此前國家統計局表示，自5月份以來就業形勢總體改善，全國城鎮調查失業率連續回落，7月份已經回落到5.4%。不過，全國失業率總體水平仍高於去年同期，青年失業率仍然處於歷史較高水平，其中16歲至24歲人口調查失業率為19.9%，創下近4個月新高。
兩成青年失業 官媒稱因畢業季疫情
據國務院主辦的《經濟日報》分析，從國際經驗看，青年調查失業率通常要高於平均失業率，一般比值約為兩倍左右。即當全國城鎮調查失業率在5.4%時，青年調查失業率應保持在10%左右。但青年調查失業率現在已超過全國城鎮調查失業率3倍多。究其原因，主要是7月正值畢業季，僅高校畢業生就達1076萬人，比去年增加167萬人，大批畢業生進入就業市場，也推高了失業率。另外受疫情衝擊，很多行業吸納就業能力下降，部分企業出現減招縮招現象。