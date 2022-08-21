追趕生產逢酷暑 用電緊張難避免

自然的異樣與人為的需求，觸發了今夏遍及多地、程度甚於往年的限電潮。高溫引發的乾旱，令一些依賴水力發電——而不是煤碳能源——的地區，顯現了巨大的電力缺口，這也解釋了為何八成電力來自水力發電的四川，今次受到的供電影響最嚴重。

今夏高溫天氣中，因缺乏降雨使得長江目前水位處於歷史最低水平。位經這條大河的四川，無可避免其各大流域來水嚴重偏少，進而導致水電廠發電力見底。一片乾涸中，四川全省當前水電發電能力，保守計已降五成。

嚴格的新冠「清零」政策，在今年上半年給中國經濟只帶來了2.5%的GDP按年增長。不利的開局加劇當下百業生產追趕態勢。有分析指，當下限電令或會對本年第三季度GDP造成約0.13%的極輕微影響。而這個數據反映出來的，或許更是各地對恢復過往強勁經濟態勢的那種激烈渴望程度。

不僅生產提速求電「若渴」，民生用電亦因炎夏大增。有數據測算，包含四川、重慶在內的73個省市，發現居民空調用電負荷提升，導致7月城鄉居民生活用電同比增加26.8%，遠高於當月發電量4.5%的增速，用電緊張也就無可避免了。

明報記者 王聖辰