川渝加碼限電 衝擊工商業民生 傳上海促為車企優先供電 網民控訴高溫下「風扇都沒得吹」

半導體汽車電子等業生產受影響

持續數十日的罕見熱浪，令內地從中部到沿海的多地氣溫經常突破40℃。國家氣候中心指出，截至本月15日，內地高溫已持續64天，成為1961年有完整氣象紀錄以來持續時間最長。隨之而來的，是供電緊張的困境。綜合南方周末、鈦新聞等內媒報道，四川、重慶近日相繼發布「工業限電」通知。四川當局要求所有工業用電企業生產15日起全停6天至今日0時，稱此舉為確保民生用電，以至不出現拉閘限電，所有工業電力用戶放高溫假，「讓電於民」。而重慶自14日起已實施限電，當局16日再實施有序用電一級方案，要求納入方案的工業企業「讓電於民」，時間自17日0時至25日0時共8天，之後再視乎氣溫變化和供需形勢作出調整，意味重慶部分地區的限電時間至少長達11天。

由於當局限電措施並未將一些「白名單重點保障企業」排除在外，導致半導體、汽車、電子等多個行業的諸多中外企業生產受影響，甚至要停產。瀘天化、四川美豐等多家化工企業均公告臨時限電停產。豐田汽車已停止在成都生產整車，松下、五十鈴、電裝等日企在重慶等地工廠停工，一汽大眾、神龍汽車和吉利商用車四川工廠亦受影響。蘋果供應鏈廠商富士康成都廠區自15日起停產至20日。鋰電池材料廠商寧德時代、盛新鋰能、雅化等均已限電停產；旭光電子、京東方等25家上市公司已發布通告，部分宣布當地生產線已臨時停產，但多數預期不會帶來「重大不利影響」。

一封被指是上海經濟信息化委員會的協調信件於18日在網絡流傳。信中指，由於四川限電緣故，當地汽車零件供應商無法足量生產，導致上海一汽、特斯拉等汽車廠出現零件短缺，影響整車下線，要求四川保障16間汽車零部件工廠的電力供應。此事引發網民熱議，一些輿論指摘上海當局「特事特辦」，幫助特斯拉等車企同民生「搶用電」。

商場影院等停業 民居「有序限電」

繼工業限電後，多地再對民生、公共及商業用電加碼實施限電。國家電網在重慶、浙江、湖北等地試點推行電動汽車「錯峰充電」。受限電影響，特斯拉、小鵬汽車等電動汽車企業相繼發布部分地區暫停充電服務的公告。四川廣安18日宣布，所有工業企業停產，大型商場、KTV、麻將館、遊戲廳、電影院停業一周，超市等場所每晚6時起關閉。四川達州電力公司16日發布「有序限電預告」，對轄區居民實行「有序限電」，每條線路計劃持續時間約2.5小時，但許多當地網民控訴實際停電時間每日在7至10小時不等，白天高溫下連電風扇都沒得吹。出於節約用電，四川省圖書館、成都博物館等文博場館已於9日起臨時閉館。

長江中下游相繼發布限電令

四川省是「西電東送」工程中的重要電力供應省份，已經連續5年向省外輸送超過1200億千瓦時電量，此次連四川都限電，亦影響到長江中下游省份，此前浙江、安徽、江蘇、湖北等，已相繼發布了限電或者號召節約用電的通知，有的工廠要輪流停工。

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