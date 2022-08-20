中國作協擬發展會員 「屎尿詩」作者入選惹議

賈平凹女兒賈淺淺 被指詩分行如「回車鍵」

據作協公示，是次共收到2875份申請，符合條件者2211人，經諮詢多方專家意見，最終選出994人為擬發展會員，換句話說，只有45%的符合條件者能被列入名單。名單中最具爭議的是賈平凹的女兒賈淺淺。1979年出生的賈淺淺為西北大學中文系博士。2018年初出版個人自選詩集《第一百個夜晚》，收錄130多首詩歌；2020年3月出版詩歌集《椰子裏的內陸湖》，當中幾首詩出現「屎尿屁」字眼，例如《我的娘》中，寫到「中午下班回家 阿姨說你娃厲害得很 我問咋了 她說：上午帶她們出去玩 一個將尿 尿到人家辦公室門口」「另一個見狀 也跟着把尿尿到辦公室門口 一邊尿還一邊說：你的兩個娘都尿了」。在另一首詩《朗朗》，則有「朗朗已經鎮定自若地 手捏一塊屎 從床上下來了」。《希望》這首詩首出現了「去他媽的」「我向老天 竪起了中指」。

《椰子裏的內陸湖》出版後掀起熱議，去年年初，一篇名為《唐小林：賈淺淺爆紅，突顯詩壇亂象》的文章批評賈淺淺詩歌是「回車鍵（Enter鍵）分行寫作」，「特點是把無聊當有趣，把廢話分成行」，形容是白開水般的「淺淺體」。文章廣受網上關注並引發詩歌之美，以及詩歌出現「屎尿屁」是否合適等討論，甚至開始出現「淺淺體」模仿賽。當時微博上有關「賈平凹女兒發表詩歌引質疑」的話題閱讀數量高達6億次。

有評論稱借此機會「說清」入選標準

今次作協擬發展會員名單一出，網友們也紛紛質疑賈淺淺的資格。有網友稱，「以前老百姓對作協是尊敬的，現在是嗤之以鼻！」還有網友寫到「突然覺得自己也是詩人，每天我都在和屎尿屁打交道」。

內媒「紅星新聞」特約評論員清波針對事件發表評論稱：「借這個機會，把關於賈淺淺身上的疑雲掃清，把入選會員的標準說清楚，將當代文學的評判標準進行一番普及，或許也可以拉近專業文學和普通讀者的距離。」作協暫未有就賈淺淺入圍一事引發的網上輿論作出回應。