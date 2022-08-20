北京聞風：抗美擠壓 中非合作務實高效 ／文：鍾鳴九

中非論壇助建對非合作機制

據非全面統計，中國已為非洲建設逾1萬公里鐵路、10萬公里公路，近千座大橋、近百個港口，以及大量醫院、學校等設施。上海國際問題研究院西亞非洲研究中心研究員周玉淵指出，中國對非洲的支持，更多是基於非洲本土實際需要，強調務實高效，這相較於西方國家的合作項目更具吸引力。

一周前，美國務卿布林肯訪非宣布美對非新戰略，提出將「打擊中國、俄羅斯在非洲的有害活動」。中國社科院西亞非洲研究所研究員張永蓬認為，非洲在美國傳統外交戰略中處於末端地位。現美國除在東亞等核心區域與中國競爭，也要將非洲納入戰略範圍。非洲是中國的戰略迴旋地，美國深知非洲對於中國外交的重要性，所以圖從戰略邊緣擠壓中國利益。

與美國「重返非洲」相比，發展對非關係始終是中國外交重點。中國外長連續32年新年首訪目的地都是非洲，疫情期間也未中斷。張永蓬稱，自上世紀50年代，中國就開始對非洲提供經濟援助與政治支持，支持非洲國家民族獨立運動；到90年代，中非合作隨全球大勢將重點轉向經濟發展，強調互利共贏；本世紀初，中非合作論壇成立並形成機制。

內地官媒評價布林肯對非新戰略的實質仍是將非洲視為維護全球霸權的工具，要求選邊站。上述學者均提到，美國在非洲有不少「歷史爛帳」，非洲「失去的十年」背後與美國脫不開關係。

學者：未以貸款為由攫取資源

布林肯訪非再度炒作所謂「中國債務陷阱論」，但據世界銀行國際債務數據庫顯示，截至2020年底，82個低收入和中等偏下收入國家公共外債結構中，商業和多邊債權人分別佔比40%和34%，雙邊官方債權人僅佔26%，中國佔比不足10%。

周玉淵表示，西方私人金融機構包括債券持有人和商業銀行等是非洲最大的外債來源，也是決定債務違約最大因素。贊比亞、乍得等出現債務違約，都是因對私人金融機構違約。私人金融機構不參與對非洲債務處置和減免，決定了預防和應對債務危機的難度。他強調，「中國債務陷阱論」是沒有證據的謠言。中國從未以提供貸款為藉口，攫取他國礦產、港口等戰略資源。

文：鍾鳴九