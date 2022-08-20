王毅：撐非盟入G20 免17國貸款

據外交部網站消息，王毅在致詞時提及中非在各領域合作成果，包括向非洲金融機構提供授信額度、貿易融資額度及企業對非投資的落實情况。王毅指中方「已準備好通過國際貨幣基金組織（IMF）的兩個信託管道向非洲轉借100億美元特別提款權，並推動IMF將中方資金定向用於非洲方向」。

再供無償軍援糧食援助

王毅表示，中方將繼續向薩赫勒、非洲之角、幾內亞灣等地區國家提供無償軍援，向中非、納米比亞等國援助警用物資。王毅還提到，中方將免除非洲17國至2021年底對中到期的23筆無息貸款債務，並於年內向17個非洲國家再提供糧食援助，以及積極推進非洲留學生赴中國複課和持續增加雙方商業航班等措施。

王毅指，中方支持非盟加入G20，共同捍衛發展中國家正當權益。王毅強調，中國推進對非合作完全是從非方需要出發，不謀求勢力範圍，不搞地緣政治爭奪，沒有任何私利，中方願意透過中非合作，提升非洲國家的自主發展能力，讓非洲人民過上更好的生活。王毅還表示，面對世界形形色色的強權霸凌，中非肩並肩站在一起，共同捍衛國際公平正義，中方讚賞非洲各國堅定奉行一個中國原則，支持中國維護國家主權、安全和領土完整。