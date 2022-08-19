壽司郎廣州店禁員工說粵語 公司稱內部信息傳遞不當 廣東網民揚言抵制

同事交流禁粵語 招呼客人則可

網傳聊天截圖顯示，壽司郎廣州海珠城分店店長在工作群要求，稱「發現上班講粵語的，舉報到我這裏，將嚴格處理」，又指出「特別是講粵語的幾個人，再有類似情况發生，直接辭職回家」、「希望構建和諧的團隊，禁止用粵語聊天以及說髒話（口頭禪也不行）」等。廣東廣播電視台《DV現場》17日訪問該店，有員工表示，在上班時間不能用粵語和同事交流，但可用粵語和顧客交流。針對壽司郎的相關規定，有內地律師認為，若員工違反就對員工罰款或辭退，或涉及解除勞動合同等違法問題。

廣州壽司郎員工禁粵語一事，引起網民在社交平台熱議，並一度登上微博熱搜。有廣東網民表示抵制，稱「再也不會去幫襯」、「在廣州禁止說粵語，壽司郎可以褶埋（關店）了」、「不尊重本地文化不配在當地開店」；有網民提到粵語保育，「憑什麼其他地區方言被大力推廣，粵語卻在本地被外地人禁用」、「粵語文化沒落，真的很悲哀」、「覺得好諷刺，明明該區12年前曾有過撐粵語行動」；但亦有網民認為員工來自五湖四海，統一使用普通話很合理。此外，有不少網民在壽司郎門店的點評平台給予差評，並戲稱「只會講粵語可以來吃嗎，很擔心無法交流」等。

網民感慨12年前有撐粵語行動

據「澎湃新聞」報道，壽司郎17日發布聲明稱，公司收到網民反饋之後高度重視，並在第一時間對事件進行核實，目前已對相關人員進行了嚴肅教育，對因內部信息傳遞表述不當引發的爭議和不適，向大家報以誠摯的歉意。聲明表示，公司從未禁止員工以粵語與客人溝通，鼓勵員工基於自身條件，根據客人語言習慣，進行自由舒適的溝通。但在內部交流中，由於公司員工來自不同地區，為了工作溝通更順暢，建議員工之間以普通話作為首要語言。