習：中國已進老齡化社會 要積極開展養老服務

鼓勵青年為東北振興作更大貢獻

新華社報道，習近平周三下午到瀋陽新松機器人自動化股份有限公司，聽取遼寧新時代東北振興整體情况介紹，察看企業測試工業機械人、協作機械人、特種機械人等。他強調黨中央格外重視自主創新和創新環境建設，要只爭朝夕突破「卡脖子」問題，努力把關鍵核心技術和裝備製造業掌握在我們自己手裏。青年人朝氣蓬勃、充滿活力，是企業發展希望所在。各級黨委和政府要營造良好環境，充分激發青年人創新創造活力，鼓勵他們在各領域創新、勇攀高峰，為推動新時代東北振興作出更大貢獻。

習近平隨後到皇姑區三台子街道牡丹社區。該社區建於上世紀80年代，共3000多戶居民，近年來經過基礎設施改造和服務改善，成為基層治理示範社區。習近平先後走進社區黨群服務中心、群眾活動中心和養老服務中心，向老年餐廳用餐老人們詢問飯菜價格貴不貴。他說中國已經進入老齡化社會，要大力發展老齡事業和老齡產業，積極開展養老服務。他另稱要加強社區基層黨組織建設，加強和改進社區工作，讓老百姓體會「黨始終在人民群眾身邊」。