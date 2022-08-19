台企大數據預測「九合一」：藍營取17縣市

台北桃園變天 蔣萬安贏陳時中2.9%

《聯合報》報道，根據平台的「2022選戰溫度計」最新當選預測顯示，全台22縣市國民黨將拿下17縣市，民進黨拿下5縣市；在六都之戰，國民黨拿下台北市、新北市、桃園市和台中市，民進黨贏得台南市和高雄市，包括台北市和桃園市皆可能「變天」。

當選預測分析結果顯示，新北市長侯友宜以55.3%的當選率，勝過綠營林佳龍44.7%。台北市國民黨勝出，不過藍營參選人蔣萬安僅領先綠營陳時中2.9%；桃園市國民黨張善政領先民進黨鄭運鵬3.5%，雙方激烈交戰。六都外，部分縣市呈現膠着，新竹市國民黨林耕仁以0.5%輕微領先民眾黨籍高虹安；雲林縣長張麗善僅領先民進黨劉建國1.4%。

基隆民進黨籍市長參選人蔡適應以1.3%領先國民黨籍謝國樑；澎湖縣現任縣長賴峰偉和民進黨陳光復只有0.2%輕微差距；苗栗縣國民黨鍾東錦勝出，不過鍾東錦並未被提名而是自行參選，後續發展有待觀察。

另據昨日中選會發布2022年選舉公告，預料今次台灣參與選舉人數近1930萬人，「首投族」有76萬人，屆時將選出11023名地方公職人員。

「18歲公民權修憲」綁大選公投

而這次選戰除了投縣市長、民意代表等職務之外，當天「18歲公民權修憲案」也將登場，結果將決定18歲、19歲的台灣民眾是否可以擁有選舉權及被選舉權，這是台灣第一次修憲複決交付公民投票。