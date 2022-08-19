「台獨」制裁名單增7人 專家：未全部列出

海峽兩岸關係法學研究會副會長尹寶虎則指出，國家將緊緊盯住「台獨分子」一舉一動，對圖謀分裂國家和民族者絕不會姑息，將高懸法律利劍，必要時斷然出手，予以嚴厲懲治。他稱，近期大陸方面宣布的系列制裁懲處措施，涉及對象涵蓋機構和個人，包括民事、刑事、經濟、行政等多種手段，形成全方位、多層次、系統化的遏獨、制獨體系，力度空前。

學者：或被台人視為「反中第一勇」

「德國之聲」引述台灣政治大學法律系副教授廖元豪表示，出入境以及相關活動本就是「國境管制」或「主權行使」常見的行動，「而且這些人短期之內大概也不會想去（大陸和港澳），所以直接影響不大」。他說，北京是否真心要「制裁」，可能要看後續如何詮釋「限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利」。若「制裁」措施沒有牙齒，反而會被台灣人當做是「反中第一勇」，現在這是票房保證。