中日高層重啓對話 聚焦台灣局勢 楊潔篪：台問題事關中日信義 日媒：日方抗議屢侵領海

學者：日本兩手準備 與美合作與華溝通

中日高級別政治對話始於2015年，但上次已是2020年2月。據外交部消息，楊潔篪前日在會上強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題事關中日政治基礎和兩國間的基本信義。日方應着眼兩國根本長遠利益，奉行積極務實的對華政策，恪守中日四個政治文件和政治共識，與中方一道增進政治互信，妥善管控分歧，推動兩國關係更加成熟穩定。

這是秋葉剛男去年7月上任日本國家安全保障局局長後首次與楊潔篪會面。日本《讀賣新聞》引述日方官員指出，是次會談由中方邀請，會議連同晚宴共7小時。秋葉剛男在會上指出，美眾議院議長佩洛西訪台後台灣局勢日趨緊張，對中國在軍演中向日本專屬經濟區投放彈道導彈的做法表示強烈抗議，也對中國頻繁入侵釣魚島附近領海的行為表示抗議。

外交部斥日方為美「錯誤行徑站台」

中國外交部發言人汪文斌昨日在記者會上回應中日高級別政治對話時重申，台灣問題事關中日關係政治基礎和兩國基本信義，不容絲毫含糊動搖，更不容任何挑釁越線。中國軍隊在台灣附近海域的軍演，是反擊美方和台獨勢力挑釁、維護國家主權和領土完整必要和正當舉措，並強調中日在台灣以東海域尚未劃界，中方不接受所謂「日本專屬經濟區」的說法。

汪文斌稱，一段時間以來日方涉台消極動向頻繁集中，一些日本人鼓譟「台灣有事就是日本有事」，是給台獨發出危險的錯誤信號；並指摘日方在佩洛西「竄台」後「替美方錯誤行徑站台，無理指摘抹黑中方」。他另稱，日方曾多次就台灣問題向中方作出過嚴肅的政治承諾，也理應清楚台灣問題的高度敏感性。

另談烏克蘭朝鮮問題 下次會面未有日期

除了台灣問題，楊潔篪與秋葉剛男另就烏克蘭局勢、朝鮮核問題等國際議題交換意見，同意繼續保持會談，但未有下次會面時間表。秋葉剛男今年6月4日曾與楊潔篪通話，兩國亦原定於8月4日在柬埔寨舉行中日外長會談，但因日本介入台灣局勢，中方決定取消會晤。

對於中日關係走向，「美國之音」引述台灣成功大學政治學系教授王宏仁指出，岸田文雄政府正作出兩手準備，短期內，日本會和美國合作，密切監控中國軍隊舉動和部署，另一方面在外交上維持與中方溝通渠道暢通，以了解中方的立場變化。長期方面，日本加強國防預算已是趨勢，勢必強化其在東海甚至台海區域的作戰能力。

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