高溫乾旱 川工業停產「讓電於民」 三峽水庫加大下泄

據澎湃新聞報道，四川達州電力集團有限公司16日發布「有序限電預告」稱，如果在採取一切措施仍無法緩解供電壓力的情况下，將對轄區內的居民用戶實行限電，每條線路計劃持續時間約兩個半小時。

報道指，7月以來的持續高溫乾旱，導致四川今夏電力保供形勢較往年更趨嚴峻，預計全省最大用電負荷將比去年同期增加25%。四川當局發出緊急通知，省內工業企業從周一起停止生產6日，保障居民生活用電；重慶啟動擴大工業企業讓電於民實施範圍，市內工業企業從昨起限電8日。

長江中下游或現夏秋連旱

967萬畝耕地受旱

此外，長江流域旱情嚴峻，降雨量為1961年以來同期最低，國家氣候中心預測，今年長江中下游地區或出現夏秋連旱。截至目前，長江流域四川、重慶、湖北、湖南、安徽、江西等6省市耕地受旱面積967萬畝（約64.5萬公頃），有83萬人、16萬頭牲畜供水受到影響。

為對抗旱情，水利部15日啟動乾旱防禦四級應急響應，並派工作組赴旱區指導抗旱，多方調水、引水灌溉農田；財政部宣布向13個省份撥款農業生產救災資金3億元人民幣（約3.4億港元）；長江水利委員會亦發布調度令，三峽水庫周二12時起向長江中下游補水，未來5天補水約5億立方米。