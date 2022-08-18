人蛇女首腦賣50台人到柬泰 賣一人可獲2.6萬報酬 全台搜捕共拘24人

據中央社報道，台刑事局中部打擊犯罪中心8月初接獲報案，彰化市一名41歲張女涉嫌拐騙台人赴柬埔寨，警方隨後展開調查，鎖定一個專業分工的人蛇集團，集團成員在facebook等社交媒體張貼「高薪聘請到柬埔寨或泰國等國家從事打字、電腦工作、博弈機房等合法高薪行業人員」等信息，誘騙急需工作的年輕人。

警方稱，該人蛇集團在台負責人為張女，她5月初陸續指示其他成員負責接送、辦理護照、核酸檢測及訂購機票等工作，每招募安排1名台人出境至柬埔寨，就可獲10萬元新台幣（約2.6萬港元）報酬，至泰國則可領1萬至1.6萬（約2600至4000港元）不等報酬。

警方周一在台北、台中及高雄三地拘捕3名涉案男子，並通知張女到案。警方在張女身上搜獲一本記錄被害人出境資料的筆記本，其中紀錄至少50人出境紀錄，目前已掌握其中10名被害人，其餘正進一步擴大清查。警方指，全案分別以台《組織犯罪防制條例》、《刑法》及《人口販運防制法》相關罪名，移送彰化地檢署偵辦。

警查糾紛案 意外破人口販賣案

此外，據《聯合報》報道，新竹市警方因15日晚一宗行車糾紛、持槍砸車案件，根據線索追查疑犯。警方其後到三名疑犯家中搜查，卻在其住所內發現一名被禁錮多時的21歲受傷女子。警方指，該女子因欠債未還，被要求到外地工作賺錢還債，女子不願意便遭到毆打囚禁，並準備透過人蛇集團將其賣到泰國。其後警方查出人蛇集團另外3名參與綁架及人口販賣的男子。

台刑事局昨指出，近期已接獲多宗赴東南亞國家求職的詐騙案，呼籲民眾小心詐騙，並設專案查緝，動員全台警力在兩周內清查旅館等住宿。目前已逮捕24人，救出31名被害人。

救出31人 9台人失聯

此外，台北市警察局表示，截至16日，該市有27人遭騙至柬埔寨，其中5人已返台，警方透過家屬聯繫到13人但仍有9人失聯。

（綜合報道）

（東南亞‧打工騙案）