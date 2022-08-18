魏鳳和：搞台獨絕無好下場

據國防部官網消息，魏鳳和在致辭中指出，中國堅定不移維護國家核心利益，強調各國必須加強團結協作、維護公平正義、守護和平穩定，共同抵制霸權霸道霸凌行徑，共同維護世界和地區和平安寧。中國軍隊願與各國軍隊一起踐行全球安全倡議、深化防務安全合作、推動解決熱點問題。

另邊廂，台國防部表示，截至前日下午5時，偵獲解放軍戰機17架次，戰艦5艘次，持續於台灣周邊海空領域執行聯合戰備警巡。其中，偵獲解放軍戰機7架次踰越海峽中線；偵獲3架次解放軍戰機經延伸線進入西南空域；另有運8電偵機穿越整個台灣防空識別區的南部，從西南方繞過南部到東南方，又再循原途徑離去。台國防部稱，台軍已運用任務機艦及岸置導彈系統嚴密監控和應對。