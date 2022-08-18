北戴河夏休結束 習考察遼瀋戰役紀念館

新華社報道，遼瀋戰役紀念館是紀念第二次國共內戰時期三大戰役之一的遼瀋戰役。該戰事自1948年9月12日開始，至11月2日結束，歷時52天。遼瀋戰役後，解放軍控制東北。這場戰役也被視為國共決戰的關鍵節點，改變了雙方兵力對比。

在遼寧錦州市東湖森林公園調研時，習近平與正在休閑娛樂的市民交流。習近平指出，中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化，不只是少數人富裕，而是要全體人民共同富裕、皆大歡喜。他又指，要繼續搞好東北振興戰略，加快產業結構調整，適應新時代改革發展要求，強調「我們對東北振興充滿信心」。

習近平在遼寧錦州市考察小凌河和女兒河環境綜合整治情况時，還聽取了遼寧今年防汛救災情况匯報。他要求當地各級黨委和政府抓細抓實各項防汛救災措施，妥善安置受災群眾，確保人民群眾生命安全，做好災後恢復重建規劃，幫助受災群眾盡早恢復正常生產生活。

國家領導人紛公開露面

另外，國務院總理李克強16日在深圳召集6省領導人召開「經濟大省政府主要負責人座談會」，考察期間，李克強專程到蓮花山公園瞻仰鄧小平銅像，並敬獻花籃。全國人大常委會委員長栗戰書、全國政協主席汪洋、副總理韓正等常委昨日均曾公開露面。