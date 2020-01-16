住建部：「十四五」籌建870萬套保障性租賃住房

中新社報道，國家衛健委昨舉行發布會，介紹《關於進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見》有關情况。《意見》要求，加快完善住房保障體系，促進解決新市民、青年人等群體住房困難；精準實施購房租房傾斜政策，住房政策向多子女家庭傾斜。

對此，潘偉稱，近兩年，全國已建設籌集保障性租賃住房256萬套間，能夠解決700萬新市民、青年人的住房問題。「十四五」期間，全國計劃籌集建設保障性租賃住房870萬套間，預計可以幫助2600多萬新市民、青年人改善居住條件。

加強多子女家庭公租房保障

關於多子女家庭住房困難，潘偉表示，截至去年底，通過公租房保障幫助111.4萬有未成年子女的家庭、6.9萬三孩家庭、2.3萬計劃生育特殊困難家庭，解決住房問題。下一步，住建部將加大對多子女家庭公租房精準保障的力度，通過完善配租公租房等手段，對符合條件且有未成年子女的家庭、子女數量較多的家庭予以支持。