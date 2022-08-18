地方官號召幹部 帶頭買房買完再買 言論惹熱議 湖南石門縣：書記脫稿講話

內地社交平台流傳一段影片，內容為湖南常德石門縣縣委書記鄧碧波近日在「石門縣2022房地產展示交易會」開幕儀式的一段演說。鄧碧波賣力地號召現場的黨員幹部帶頭多買樓，更表示「我希望在今天的會議上，我們各位同志們，各位領導，要帶頭購房，買了一套買兩套，買了兩套買三套，買了三套買四套。」影片顯示，鄧碧波演說期間，一名站其身後的官員一度忍俊不禁。

網民問「領導買樓錢從哪來」

官方：本意是鼓勵買房

鄧碧波站台的交易會，共有19家發展商的21個樓盤參展，待售房源逾1萬間。鄧碧波此番言論隨即引發網絡熱議，有網民指摘其倡議是「病急亂投醫」 ，亦有人提出質疑，表示「領導買幾層樓的錢是從哪來？」石門縣官方昨日回應稱，鄧碧波書記是脫稿講話，本意只是鼓勵買房。紅星新聞引述石一名官方「權威人士」稱：「（鄧碧波）書記只是一個活躍現場氣氛的說法，是一個形象的比喻，號召有條件、有需求的人員可以去買房，但不是具體的要買一套房、兩套房、三套房、四套房。」

「極目新聞」報道，鄧碧波如此高調為樓市撐場，或因當地建樓速度遠超於居民買樓水平。2021年，該縣住宅竣工面積35.13萬平方米，增長173.9%。而截至2021年底，該縣常住人口約46萬人，全年人口自然增長率已為負數。公開數據顯示，8月該縣新樓均價為每平方米4570元人民幣（約52,77.8港元）。

地方政府紛出招推動賣樓

另據中新網、《證券時報》報道，安徽宿州泗縣前天亦發布《關於共創房地產業繁榮的倡議書》，呼籲公職人員要積極響應，帶頭抵制安置房違規交易，發動身邊親友以實際行動參與到購房活動中來，攜手推進泗縣房地產市場平穩運行。

浙江湖州市前日發布《關於持續促進我市房地產平穩健康發展的通知》，這一穩樓市新政提出多方面措施，包括鼓勵國企收購困難房企的滯銷房作為保障安置用房，以及調整了「住房公積金」使用政策，包括上調貸款最高額度、推出直系親屬提取互助等。

國家統計局15日公布，今年前7個月，內地商品房銷售面積年比下降23.1%，內地商品房銷售額下降28.8%，以上兩項數據1至6月則分別為下降22.2%、28.9%。市場輿論普遍認為，內地樓市近期走勢低迷，原因或在於消費者購買力與需求不振。

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