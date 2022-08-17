花蓮青年客死異鄉 曾叫好友「不要來」

【明報專訊】柬埔寨打工詐騙案層出不窮，不法分子以高額年薪、食宿全包等海外打工資訊，將台人誘騙至當地從事電信詐騙工作，當中有人慘遭禁錮受虐或轉賣。台立委伍麗華昨稱已接獲逾20件陳情，其中一名花蓮原民青年，6月前往柬埔寨工作，疑因在誘騙好友過程中心生不忍，提醒「你不要來」。家人8月接到消息稱該青年已遇害，「工作單位」對其死因語焉不詳，一下子說他喝毒酒，一下又說他吸毒過量，傳給家屬的照片「只有頸部以上」，家屬覺得死因不單純，懷疑器官被摘除，屍體亦已在當地火化，只能領回一罈骨灰。
屍體當地火化 家屬懷疑器官被摘
台警政署長黃明昭前日前往桃園機場視察警方舉牌宣導，遭台北市長柯文哲嘲笑，稱如果人人都能安居樂業，誰願冒險遠走他鄉。據中央社報道，柯文哲前晚在facebook發文批評當局，稱「當人民被囚禁、生命被威脅，這個政府只能要警察在機場舉牌，播映防詐騙短片？」。他表示，如果人人都能安居樂業，不是走投無路，誰想冒險遠走他鄉去柬埔寨淘金。
台警機場舉牌「提防被騙」
柯文哲：安居樂業誰去淘金
據報道，台航警局從7月底開始在機場播放宣導影片，警員手持寫著「海外打工被詐騙，小心成人財兩失」的宣導手牌在登機櫃枱附近，針對計劃飛柬埔寨的民眾，主動了解出境目的及提供諮詢等相關協助。截至14日，共成功攔阻26人，但仍有73人堅持出境。