花蓮青年客死異鄉 曾叫好友「不要來」

屍體當地火化 家屬懷疑器官被摘

台警政署長黃明昭前日前往桃園機場視察警方舉牌宣導，遭台北市長柯文哲嘲笑，稱如果人人都能安居樂業，誰願冒險遠走他鄉。據中央社報道，柯文哲前晚在facebook發文批評當局，稱「當人民被囚禁、生命被威脅，這個政府只能要警察在機場舉牌，播映防詐騙短片？」。他表示，如果人人都能安居樂業，不是走投無路，誰想冒險遠走他鄉去柬埔寨淘金。

台警機場舉牌「提防被騙」

柯文哲：安居樂業誰去淘金

據報道，台航警局從7月底開始在機場播放宣導影片，警員手持寫著「海外打工被詐騙，小心成人財兩失」的宣導手牌在登機櫃枱附近，針對計劃飛柬埔寨的民眾，主動了解出境目的及提供諮詢等相關協助。截至14日，共成功攔阻26人，但仍有73人堅持出境。

（柬埔寨‧打工騙案）