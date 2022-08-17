每月誘騙20同鄉 不達標遭電擊 東南亞淘金夢碎 台女被「賣豬仔」幸運逃離

據「中時新聞網」報道，「羽棠」今年初收到facebook「國外打工」的網民私訊，聲稱海外打工最高月入10萬元新台幣（約2.6萬港元），她被說服後隻身前往柬埔寨。「羽棠」表示，和她一起的共有6名台人，她們統一被送往西港的一個園區。她與另外兩名台人被分派到電信詐騙部門，工作內容為每人每月要騙15至20名台人赴柬，每天至少要發50篇文章徵人，達標才有薪水可領，未達標不僅沒有薪水還會遭電擊棒「伺候」。

向西港省長求救 警一度被收買

「羽棠」表示，部門管理者初見面就直言「你們被賣了」，當她們要求離開園區時，管理者氣憤地向她們喊叫「我錢都給台灣中介了」，並拿電擊棒攻擊其中1名台人以作警示。「羽棠」說，她曾試過傳救命訊息給朋友或加入在柬的台人群組，有人要求支付10萬元新台幣才願出手相救，亦有人要她別報警才能離開，最後她輾轉透過管道聯繫上西港省長，才逃離這個園區。她又指，柬埔寨警方到園區營救她時，警員一度被園區收買，最終因警方不敢違背省長命令，她才成功被帶出園區。

台刑事局：近120人無法聯繫

據中央社報道，台人赴「柬埔寨淘金」案件有持續增加趨勢，有傳超過4000多名台人赴柬埔寨後失蹤，台刑事局國際刑事科長李泱輯昨日澄清，該數字為台灣各地警局訪查未歸台者總人數，並非全為受脅迫滯留人數。他表示，其中近120案件因無法即時聯繫而報案，警方也將持續追查，若確有遭受暴力拘禁者將積極展開營救。

李泱輯表示，目前政府已成立政院層級專案小組，展開跨部門合作，從預防、勸阻、救援和究責四個方面執行。警方也積極家戶訪查、機場攔阻及跨國合作救援和打擊海外人口販賣。

（柬埔寨‧打工騙案）