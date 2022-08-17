李克強南下 促經濟大省「勇挑大樑」

稱經濟回升「勢起不可落」

央視報道，李克強說，各地各部門落實黨中央、國務院部署，有力應對二季度超預期衝擊，6月經濟企穩回升。7月延續恢復發展態勢，但仍有小幅波動。他稱，勢要起而不可落，必須增強緊迫感，鞏固經濟恢復基礎；要落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求；要深入實施穩經濟一攬子政策，合理加大宏觀政策力度，推進改革開放，穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間，保障基本民生。

李克強說，6個經濟大省經濟總量、市場主體數量、吸納就業都佔全國四成以上；經濟大省要勇挑大樑，挖掘自身政策潛力保市場主體穩經濟，穩定本地和外來務工人員就業，穩經濟也是穩財源；財政凈上繳中央的省要完成上繳任務；各省要堅持政府過緊日子，盤活財政存量資金；多想辦法促消費。推進高水平對外開放，穩外貿穩外資，實現互利共贏。

網上短片顯示，李克強還到了一家企業視察，與民眾近距離互動，李希和王偉中在旁陪同。李克強向圍觀民眾稱：「創新步伐的進程當中，你們有人說我們是世界第一，你可以有這個想法，但在創新的過程當中，一定要想到山外有山，人外有人」。他又勉勵現場的人「寄希望於你們」，隨後揮手離場，在場民眾則鼓掌歡送。