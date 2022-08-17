李克強南下 促經濟大省「勇挑大樑」

【明報專訊】國務院總理李克強昨在深圳主持召開經濟大省政府主要負責人座談會，稱7月內地經濟延續恢復發展態勢，但仍有小幅波動。「必須增強緊迫感，鞏固經濟恢復基礎」，同時要求各省要堅持政府過緊日子。廣東省委書記李希和省長王偉中在會上發言，江蘇、浙江、山東、河南、四川省長視像發言。
稱經濟回升「勢起不可落」
央視報道，李克強說，各地各部門落實黨中央、國務院部署，有力應對二季度超預期衝擊，6月經濟企穩回升。7月延續恢復發展態勢，但仍有小幅波動。他稱，勢要起而不可落，必須增強緊迫感，鞏固經濟恢復基礎；要落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求；要深入實施穩經濟一攬子政策，合理加大宏觀政策力度，推進改革開放，穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間，保障基本民生。
李克強說，6個經濟大省經濟總量、市場主體數量、吸納就業都佔全國四成以上；經濟大省要勇挑大樑，挖掘自身政策潛力保市場主體穩經濟，穩定本地和外來務工人員就業，穩經濟也是穩財源；財政凈上繳中央的省要完成上繳任務；各省要堅持政府過緊日子，盤活財政存量資金；多想辦法促消費。推進高水平對外開放，穩外貿穩外資，實現互利共贏。
網上短片顯示，李克強還到了一家企業視察，與民眾近距離互動，李希和王偉中在旁陪同。李克強向圍觀民眾稱：「創新步伐的進程當中，你們有人說我們是世界第一，你可以有這個想法，但在創新的過程當中，一定要想到山外有山，人外有人」。他又勉勵現場的人「寄希望於你們」，隨後揮手離場，在場民眾則鼓掌歡送。