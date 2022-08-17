訪團赴韓 馬基：續助台抗陸

【明報專訊】美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基率領的國會代表團訪台兩日後前往韓國，馬基離台後發布新聞稿表示，訪團與台灣方面就廣泛議題交換意見，包括支持台灣和平及穩定，台灣目前面臨日益加劇的北京威權壓力。
面對中國大陸不斷孤立台灣，馬基強調，美國必須持續支持台灣有意義參與國際社會、協助台灣抵抗兩岸脅迫，美台也須持續合作，避免台海發生衝突與誤判，這些符合美國在「台灣關係法」下對台灣的承諾。
解放軍再軍演 美方：不會被嚇住
對於馬基訪台後解放軍宣布新一輪環台軍演，美國國務院發言人普賴斯周一稱，中國大陸反應過度，「我們明確表示，我們無意升級，而且也沒有發生危機的理由，但我們也明確表示，我們不會被嚇住，還會繼續根據國際法在該地區飛行、航行和行動」。他透露，總統拜登指示列根號航母在沖繩至台灣以東海域停留更長時間，並還宣布將採取更多措施支持台灣。
僅今年美國就有10個或以上的國會代表團訪台，普賴斯表示，「他們還會繼續這麽做」。又稱國會成員訪台完全符合「一個中國」政策。台外交部昨亦表示，美國國會議員訪台慣例行之有年，今年迄今累計已有19名美國議員訪台，外交部竭誠歡迎美國議員及各界友人繼續訪台。
中國外交部前日針對馬基率領的美國國會代表團訪問台灣時表示，美少數政客不自量力挑戰「一個中國」原則注定失敗。