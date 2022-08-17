訪團赴韓 馬基：續助台抗陸

面對中國大陸不斷孤立台灣，馬基強調，美國必須持續支持台灣有意義參與國際社會、協助台灣抵抗兩岸脅迫，美台也須持續合作，避免台海發生衝突與誤判，這些符合美國在「台灣關係法」下對台灣的承諾。

解放軍再軍演 美方：不會被嚇住

對於馬基訪台後解放軍宣布新一輪環台軍演，美國國務院發言人普賴斯周一稱，中國大陸反應過度，「我們明確表示，我們無意升級，而且也沒有發生危機的理由，但我們也明確表示，我們不會被嚇住，還會繼續根據國際法在該地區飛行、航行和行動」。他透露，總統拜登指示列根號航母在沖繩至台灣以東海域停留更長時間，並還宣布將採取更多措施支持台灣。

僅今年美國就有10個或以上的國會代表團訪台，普賴斯表示，「他們還會繼續這麽做」。又稱國會成員訪台完全符合「一個中國」政策。台外交部昨亦表示，美國國會議員訪台慣例行之有年，今年迄今累計已有19名美國議員訪台，外交部竭誠歡迎美國議員及各界友人繼續訪台。

中國外交部前日針對馬基率領的美國國會代表團訪問台灣時表示，美少數政客不自量力挑戰「一個中國」原則注定失敗。