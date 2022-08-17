「台獨」制裁清單增7人 禁進陸港澳 北京：依法終身追責 台：寒蟬效應適得其反

全屬民進黨與時代力量

新華社報道，中央台辦發言人稱，決定對蕭美琴、國安會秘書長顧立雄、立法院副院長蔡其昌、民進黨立委柯建銘、林飛帆、時代力量立委陳椒華、王定宇等列入清單的「台獨」頑固分子，以及早前已公布的行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃和外交部長吳釗燮，禁止其本人及家屬進入大陸和香港與澳門特區，限制其關聯機構與大陸有關組織和個人合作，絕不容許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其他必要懲戒措施，依法終身追責。

制裁兩基金會高層

另外，對游錫堃擔任董事長的「台灣民主基金會」執行長，以及吳釗燮擔任董事長的「國際合作發展基金會」秘書長實施制裁，禁止其進入大陸和香港與澳門特區。根據公開資料，現任「台灣民主基金會」執行長為黃玉霖，「國際合作發展基金會」秘書長為項恬毅。

該發言人稱，少數「台獨」頑固分子為一己之私，極力勾連外部勢力謀「獨」挑釁，蓄意挑動兩岸對立，肆意破壞台海和平穩定，在佩洛西「竄台」期間表現尤為惡劣，進一步暴露冥頑不化的謀「獨」本性，大陸方面絕不容忍分裂國家的行徑，絕不容外部勢力干涉祖國統一進程，絕不為任何形式的「台獨」分裂活動，留下任何空間。

該發言人還稱，今次公布的名單，不是清單的全部。正告「台獨」頑固分子必須懸崖勒馬，膽敢以身試法，必將遭受嚴厲懲罰。希望廣大台灣同胞認清極少數「台獨」分裂分子的害台本性，自覺與「台獨」分裂分子劃清界線，堅決抵制、反對「台獨」分裂活動。

台灣外交部發言人歐江安昨回應指，大陸做法，再次印證反應過度，藉故製造危機。中央社引述其表示，大陸威迫台灣的行徑是兩岸關係惡化最主要原因，民主法治的台灣不是大陸能夠干預，也不會接受專制極權政體的恐嚇與威脅。大陸想要打擊積極爭取台灣能見度的政要或意見領袖，想要製造寒蟬效應，結果是適得其反，也進一步讓台灣人更加反感。

林飛帆：被威權政權制裁倍感光榮

林飛帆透過社交網站表示，無論是駐台使節、外媒圈，還是智庫的朋友，都第一時間跟他說恭喜，形容在這個時代被威權政權制裁，屬自由世界成員的勳章，倍感光榮，將不卑不亢繼續努力。蔡其昌回應時稱，捍衛台灣利益是天經地義，也是職責所在，因此被制裁，是光榮、驕傲，也是他的勳章。王定宇則在facebook發文，稱「被升等到裴（佩）洛西待遇了、敵人的咒罵是我們光榮的徽章」，批評大陸是「流氓行徑還說不得」。

明報記者

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