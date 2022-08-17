「台獨」制裁清單增7人 禁進陸港澳 北京：依法終身追責 台：寒蟬效應適得其反

【明報專訊】中共中央台灣工作辦公室昨日宣布7名「台獨」頑固分子列入清單並制裁，包括台灣駐美代表蕭美琴等多名民進黨籍政治人物及一名時代力量立委，指摘他們在美國眾議院議長佩洛西訪台期間「表現尤為惡劣」。台灣當局批評大陸反應過度。在名單上的民進黨副秘書長林飛帆、民進黨立委王定宇等人則回應對制裁感「光榮」（見表）。
全屬民進黨與時代力量
新華社報道，中央台辦發言人稱，決定對蕭美琴、國安會秘書長顧立雄、立法院副院長蔡其昌、民進黨立委柯建銘、林飛帆、時代力量立委陳椒華、王定宇等列入清單的「台獨」頑固分子，以及早前已公布的行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃和外交部長吳釗燮，禁止其本人及家屬進入大陸和香港與澳門特區，限制其關聯機構與大陸有關組織和個人合作，絕不容許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其他必要懲戒措施，依法終身追責。
制裁兩基金會高層
另外，對游錫堃擔任董事長的「台灣民主基金會」執行長，以及吳釗燮擔任董事長的「國際合作發展基金會」秘書長實施制裁，禁止其進入大陸和香港與澳門特區。根據公開資料，現任「台灣民主基金會」執行長為黃玉霖，「國際合作發展基金會」秘書長為項恬毅。
該發言人稱，少數「台獨」頑固分子為一己之私，極力勾連外部勢力謀「獨」挑釁，蓄意挑動兩岸對立，肆意破壞台海和平穩定，在佩洛西「竄台」期間表現尤為惡劣，進一步暴露冥頑不化的謀「獨」本性，大陸方面絕不容忍分裂國家的行徑，絕不容外部勢力干涉祖國統一進程，絕不為任何形式的「台獨」分裂活動，留下任何空間。
該發言人還稱，今次公布的名單，不是清單的全部。正告「台獨」頑固分子必須懸崖勒馬，膽敢以身試法，必將遭受嚴厲懲罰。希望廣大台灣同胞認清極少數「台獨」分裂分子的害台本性，自覺與「台獨」分裂分子劃清界線，堅決抵制、反對「台獨」分裂活動。
台灣外交部發言人歐江安昨回應指，大陸做法，再次印證反應過度，藉故製造危機。中央社引述其表示，大陸威迫台灣的行徑是兩岸關係惡化最主要原因，民主法治的台灣不是大陸能夠干預，也不會接受專制極權政體的恐嚇與威脅。大陸想要打擊積極爭取台灣能見度的政要或意見領袖，想要製造寒蟬效應，結果是適得其反，也進一步讓台灣人更加反感。
林飛帆：被威權政權制裁倍感光榮
林飛帆透過社交網站表示，無論是駐台使節、外媒圈，還是智庫的朋友，都第一時間跟他說恭喜，形容在這個時代被威權政權制裁，屬自由世界成員的勳章，倍感光榮，將不卑不亢繼續努力。蔡其昌回應時稱，捍衛台灣利益是天經地義，也是職責所在，因此被制裁，是光榮、驕傲，也是他的勳章。王定宇則在facebook發文，稱「被升等到裴（佩）洛西待遇了、敵人的咒罵是我們光榮的徽章」，批評大陸是「流氓行徑還說不得」。
明報記者
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