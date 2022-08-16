日本投降77周年 華公開關東軍化學部名冊

關東軍化學部又名「滿洲第五一六部隊」，在日本國內被稱為「日本陸軍化學研究所」。這個部隊主要研製一系列毒劑，包括芥子氣、路易氏氣、氯酸瓦斯等，並應用於實戰。

《人民日報》昨刊發題為〈開歷史倒車者，必將走入歧途〉的文章。文章指出，正視歷史、反省罪責，是日本實現自我救贖、回歸國際社會的前提條件。文章指出，77年來，日本始終沒有真正做到這點，右翼勢力從未停止對歷史公論、國際正義的挑戰；近年來，日本國內政治生態發生新變化，為軍國主義侵略史翻案之風愈演愈烈，掩蓋、否認甚至美化侵略歷史，是對世界反法西斯戰爭勝利成果和戰後國際秩序的嚴重挑釁。

文章最後表示，開歷史倒車者，必將走入歧途；日本只有迷途知返，深刻反省歷史罪責、汲取歷史教訓，尊重亞洲鄰國安全關切，堅持走和平發展道路，才能在地區發展中找到自身位置。