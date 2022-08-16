蘇州和服女拍照遭扣查 警稱涉尋釁滋事 沒收cosplay服刪相「教育」

「你是中國人，不能穿和服」

據網上流傳影片顯示，警員在多名治安員陪同下對在街頭穿著和服的女事主說，「如果你穿漢服來，我絕對不會這樣說，但是你穿和服……你是中國人，不能穿和服。」女子當時問「可以這樣大聲對我吼嗎？」警員回應「可以」，並稱該女子被帶走的理由是「涉嫌尋釁滋事」，隨後動手拉人。

事主道歉 稱傷害了民族情感

微博網名「是影子不是本人」的女事主事後表示，她8月10日在蘇州淮海街的街頭拍照，穿上了日本浴衣cosplay服飾，想還原夏日漫畫中的場景，豈料在排隊等待購買小食章魚小丸子時，被警員查問後帶走。女事主透露她在派出所的遭遇，稱警員要求查看她的手機、沒收她的浴衣cosplay衣服、刪除照片，對筆錄及教育，給她拍照，一共花了5個小時，直到凌晨1時許才讓她離開。

她最後對此道歉，稱不應不顧民眾情緒在大街上穿日式服裝行走，這是一件不對且很危險的行為，傷害了民族情感。不過鳳凰網報道，女事主拍照的日期不敏感；拍攝的地點也沒有日軍在相關博物館或紀念館附近，更是號稱「小東京」、「大阪街頭」的淮海街，服飾是一般和服，也沒有日本軍旗之類標誌。

根據公開資料，蘇州的淮海街很有名，建於1994年，是當年蘇州高新區特意建造，既為來蘇的日資企業，又是遊覽地標。2010年底，淮海街被評為「國家級著名和特色商業街區」。日本是蘇州的第三大外資來源地，截至去年，已在蘇設立企業2973家。

事件在網上引爭議，有網民上傳多張遊客在淮海街拍照的照片，稱「在蘇州淮海街，穿和服要被抓，那不每天都得抓幾個？」亦有網民表示，「又不是日本軍服，這是甚麼惡法？！那穿西裝該當何罪呢？」不過亦有網民認為，在公眾場所穿著和服，或者是如女生所稱的日式浴衣，應該被制止。