中菲重啟菲鐵路貸款項目談判

據中國駐菲律賓大使館消息，駐菲大使黃溪連上周四會見菲新任交通部長包蒂斯塔（Jaime Bautista），就中菲基礎設施合作等議題交流。黃溪連表示，基礎設施合作是中菲務實合作一大亮點，中方願與菲交通部就「好建多建」計劃加強對接，一如既往推進包括基礎設施在內的各項務實合作，中方對鐵路等基礎設施合作持開放態度，願與菲繼續開展磋商。

包蒂斯塔表示，菲總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）明確表示要全力推進鐵路項目建設，中菲已成功開展若干項目合作，未來菲方願繼續與中方密切配合，推動兩國鐵路等基礎設施項目合作取得新進展。

中菲另討論海上合作項目

《菲律賓每日問詢者報》（Philippine Daily Inquirer）報道，菲交通部前天在一份聲明中說，雙方討論了恢復中資貸款主要鐵路項目的談判。中方對鐵路項目的資金支持將加強雙邊關係，並鞏固中菲兩國的伙伴關係。聲明還表示，雙方還討論海上合作項目，尤其是菲海岸警衛隊與中國武警部隊海警總隊之間的熱線溝通和法律事務合作安排；此外，雙方還討論了海上交通、渡輪安全、海上搜救諒解備忘錄以及海事治理、安全監督和船舶安全檢查能力建設方面的可能合作。

菲前總統杜特爾特在任期結束前，曾撤回中資貸款鐵路項目建設申請。小馬可斯上台後，下令針對前政府與中國的鐵路建設計劃相關貸款協議重新談判，包括蘇比克-克拉克鐵路項目、棉蘭老鐵路項目，以及菲律賓國家鐵路南線長途鐵路項目。