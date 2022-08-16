美議員團訪台立院 商美對台戰略應模糊或清晰

蔡盼與美簽「避免雙重課稅協定」

據中央社報道，蔡英文昨上午接見馬基訪問團指出，台灣希望和共享民主價值的國際友人深化經貿合作，打造更安全的供應鏈，並盼望能和美國簽署「避免雙重課稅協定」，為台美雙方的相互投資創造更多利基。

隨後，美訪問團與台立法院外交及國防委員會舉行約1小時閉門會議，與會的民進黨立委羅致政會後轉述稱，會議討論了台美關係、區域安全與軍事現况等議題。羅致政稱，雙方並無談到具體軍售項目，但有針對美台軍事合作交流意見。

台媒引述與會者稱，會談期間美方人員曾徵詢在場立委意見，美國對台戰略是要採模糊還是清晰策略。以往的戰略模糊或戰略清晰，指的是一中政策或是美國是否出兵協防台灣等。羅致政表示，美國對台灣安全應該採取更清晰的立場；民進黨立委何志偉則說，美方應採取有條件的戰略模糊，清楚條列大陸對台採取什麼措施時，美方會來台採取兵推等行動。

（中美角力）