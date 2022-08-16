美議員訪台 解放軍再軍演稱「震懾」 北京：挑戰一中注定失敗 台：不屈從威脅

15架次戰機越中線 俯瞰澎湖列島

國防部新聞發言人吳謙昨就美國國會議員「竄訪」台灣發表談話。吳謙表示，正告美方和民進黨當局：「以台制華」注定失敗，「倚美謀獨」自取滅亡，解放軍持續練兵備戰，堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂和外來干涉圖謀。

據「東部戰區」官方微博消息，東部戰區新聞發言人毅陸軍大校表示，這次軍演是針對美台繼續玩弄政治把戲、破壞台海和平穩定的嚴正震懾；戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和台海地區的和平穩定。官方隨後發布戰區飛行員在上空俯瞰台灣澎湖列島的影片。

台國防部昨表示，截至昨傍晚5時，共偵獲解放軍戰機30架次、艦艇5艘次在台海周邊活動，其中15架次逾越海峽中線。台軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

央視報道，針對美國參議員馬基（Ed Markey）等人訪台，外交部發言人汪文斌昨日表示，這是公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，侵犯中國主權和領土完整，對外發出嚴重錯誤信號；中方將採取堅決有力措施，捍衛主權和領土完整；美少數政客不自量力挑戰一個中國原則注定失敗。

另據中央社報道，台陸委會表示，強烈抗議大陸的軍演挑釁及無理批判，堅決反對大陸嚴重危害台海及區域安全的惡劣行徑，並重申台美長期友誼及安全伙伴關係堅若磐石，台灣及國際社會不會屈從於此種威脅。

美「列根號」航至沖繩以南

《紐約時報》引述分析人士表示，5名美議員在佩洛西訪台後不久再度訪台，此舉很可能引發中方強烈反應，包括更多軍事演習。華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，這次訪問顯然是數個月前就計劃好，「許多國會議員想訪台以展現美國的支持」，她還說「預計另一個國會代表團將在月底前訪台」。台外交國防委員會召委、民進黨立委羅致政昨表示，不清楚是否有其他代表團訪台，但強調台灣立法院跟美國會交流是常態，不會因為大陸軍事行動而有所停止。

北京大學海洋戰略研究中心的智庫「南海戰略態勢感知」前天在微博發文稱，綜合遙感衛星影像和艦載機軌迹，美航母「列根號」12日前後再次南下，已航行至沖繩以南海域。鑑於美國數名高官近日多次高調表示，要在未來幾周內派遣軍艦和飛機穿越台灣海峽，「列根號」航母打擊群可能是為了策應相關任務或保持威懾態勢。

明報記者

（中美角力）

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