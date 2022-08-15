軍演力度較26年前強 民心影響反遜

陸學者：打破中線 合圍台島 懾阻外力

雖是演訓 隨時轉為實戰

1995年，大陸因不滿時任台灣總統李登輝訪美，以及1996年台灣首次民選總統，在台周邊海域實施演訓，當時美國急調兩個航母戰鬥群在台灣海域戒備，情勢危急。26年後，大陸再在台周邊軍演，央視早前引述國防大學教授孟祥青稱，這次環台演訓，與解放軍歷次針對「台獨」的演訓有很多區別，一是無論是劃設六大區域，還是整個實彈射擊及其他演訓活動，都很接近台島，1996年演習主要是在靠近大陸的沿海一線，這次直接劃到台灣周圍，徹底打破所謂的「海峽中線」。

其次是合圍台島。孟祥青認為這也前所未有，他指出，六大區域中在東北和北部區域，是基隆港的外海，「這意味着對基隆港可以實施封鎖」。而東邊區域，正面是台軍花蓮和台東兩個重要基地。花蓮有一個佳山基地，它是台軍的地下機庫，能容納400多架飛機。「據說是為了避免解放軍的第一波打擊」。

第三是懾阻外部勢力干預。6區域中的北邊兩個區域靠近日本沖繩，而南邊的兩個區域扼守巴士海峽。孟祥青稱，這可以對巴士海峽實行聯合封控。「巴士海峽是進出南海的必經之地，對外部的勢力起到了直接的震懾作用。」

此外，孟祥青認為比起以往，這次演訓中力度最大、強度最高，也最具有威懾力。「比如說我們的導彈直接越過台島進行射擊，而正好是台灣愛國者導彈密集部署的地區。同時也是在美國神盾艦的眼皮子底下實現的精確打擊，逼迫美國里根號（列根號）航母退去了幾百公里。」

有關力度和強度，大陸方面並沒有透露確切數字，不過，東部戰區4日曾出動上百架殲擊機、轟炸機等多型戰機及10餘艘驅護艦（見圖）。而後續數日也以差不多以相同的規模演訓。海軍研究院研究員張軍社稱，此次演習還有航母編隊參加，並有核潛艇在水下活動。《環球時報》報道此消息時提到遼寧艦，但東部戰區公布的演訓情况中並沒有提到航母。

張軍社稱，雖然演習以東部戰區為主，但是其他戰區也都參與其中。演習的課目有聯合封控、對海攻擊、對陸突擊，還有制空作戰，實戰化背景非常強。雖然是一次演訓，但是可以隨時轉化為實戰。

對於大陸說法，據台灣「今日新聞」引述台軍事專家陳國銘表示，1996年台海導彈危機，大陸東風11與東風15導彈被視為神兵利器，震撼台灣民心；但這次大陸仍用25年前的東風15導彈威嚇台灣，對台灣民心士氣影響已經沒有那麼大。

台專家：台今備「鋪路爪雷達」愛國者導彈

台智庫：經濟反制措施對台影響不大

台灣智庫國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲受訪表示，1996年時台灣沒有「鋪路爪雷達」與愛國者導彈系統，所以當時局勢較緊張，這次鋪路爪雷達發揮很好的偵測效果。而這次軍演區域延伸至菲律賓海，反而引起日美的警覺，對中國大陸是弊大於利。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山則稱，佩洛西訪台其實給了大陸一個機會，「以前可能不會做的事情，在今次『鎖台軍演』全都做出來，比如飛（導）彈飛越台灣上空。解放軍在1979年對越戰爭之後，被認為沒有實戰經驗，這次也可以進行多兵種的協同作戰演練」。

對於大陸對台經濟制裁，包括暫停對出口天然砂；暫停農水產以及逾百食品企業的2066項產品進口等，英國廣播公司引述台灣智庫「中華經濟研究院」主任徐遵慈表示，這些反制措施對台影響不大，佔每年台灣對大陸出口不到0.5%。

（國情透視）