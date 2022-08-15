反制文攻美國 圍島武嚇台灣 專家：二十大前中美「鬥而不破」

美專家：中國撤低級別軍事對話

對於佩洛西訪台，中國外交部5日宣布制裁佩洛西，同日又推出對美的8項反制措施，包括取消3項軍事對話。新美國安全中心（Centre for a New American Security）印太安全研究員斯托克斯（Jacob Stokes）日前對此表示，中國取消的是較低級別的軍事對話，現在剩下的都是高層對話。「據我統計，拜登與習近平、蘇利文與楊潔篪、奧斯汀與魏鳳和、參謀長聯席會議主席米利上將與解放軍聯合參謀部參謀長李作成將軍之間的溝通渠道，可能都還在運作。此外，據新聞報道，美國駐北京大使和中國駐華盛頓大使仍與東道國政府保持聯繫。」

新華社翌日列數佩洛西「六宗罪」，包括背信棄義、踐踏法治、破壞和平、干涉內政、政治操弄、以權謀私，稱其「必將受到歷史公正的審判和清算」。文章亦批評美國近年來說一套、做一套，「不斷虛化、掏空一個中國原則，以『切香腸』方式挑戰中方底線、紅線。美國國會頻頻發表涉台錯誤言論，提出並審議通過多部涉台消極議案，嚴重損害中美關係政治基礎」。

台灣很多意見認為，目前中國大陸許多反制都不是針對美國，比如在佩洛西離台後才舉行軍演，可見大陸無意與美國對撞，仍保留一絲空間，相反針對台灣的經濟和軍事反制，卻一浪接一浪。台灣軍事專家張競將這歸納為「文攻美國，武嚇台灣」，並認為中美之前已有默契，「你看美國列根號航母躲得遠遠的」。

台學者：佩洛西成撞欄灰犀牛

台灣淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山對本報表示，今年4月就傳出佩洛西訪台的消息，後因為佩洛西染疫才沒成行，但此後的幾個月裏，相信中美高層在互動中都會商及此事，就在佩洛西訪台前，習拜還通了電話。白宮曾說明7月28日「拜習通話」的目的，是建立「護欄」管理分歧；「但遺憾的是，佩洛西卻成為衝撞這道『護欄』的第一頭『灰犀牛』」。趙春山說，佩洛西不僅到訪台灣，還會見了在台灣的港人和民運人士，「這可能連雙方事前都沒有想到。可見事態很嚴重，讓習近平很沒面子」。

解放軍的「鎖台演習」原定從4日至7日，後又延續至10日。10日當日，解放軍東部戰區宣布在台島周邊海空域的聯會軍事行動成功完成各項任務；但稱仍會「常態組織台海方向戰備警巡」。而在黃海、渤海和南海的演習仍在持續。對於這麼大範圍的演習，趙春山稱不僅是針對台灣，也是做給美日看的。

陸學者：空間換時間 耗美衰落餘威

中國人民大學國際關係學院教授王義桅日前也寫了一段文，談「對台鬥爭之道」。其中說「台灣就是美國霸權體系裏的一隻鳥」，解放軍演訓顯示了「打鳥」的強大能力，可「為什麼現在還不把此鳥打下？」他認為首先不想看到同胞流血，「我們打的是美國的霸權體系」。其次美國國內政治的衰敗，愈來愈頻繁的鹵莽的通過冒險、挑事，複製俄烏衝突模式，轉嫁危機。「我仍需以空間換取時間，圍點打援，消耗美國衰落的餘威，於我於世有利。」

王義桅對本報解釋，台灣問題其實揭示了一個非常深刻的含義，它不是一個簡單涉及武力解決的問題，而是關乎未來亞洲、亞太秩序和未來世界秩序。

但佩洛西訪台已對原本就十分脆弱的中美關係帶來極大的衝擊，趙春山認為，最大的影響就是嚴重破壞了兩國的互信，他說連華府智庫德國馬歇爾基金會的亞洲專家葛來儀（Bonnie Glaser）也覺得「習近平會覺得他不能相信拜登的話」。但趙春山表示，中美關係至少在今年秋天召開的中共二十大前，不會向太壞的方向發展。

「現在大陸最重要的事就是二十大，因此會對外部環境出現的分歧進行有效管控。拜登也要面對中期選舉，如果此時出現衝突，不符合雙方利益。」趙春山指出，現在中美會維持鬥而不破的關係，但過了中共二十大就很難說了，「2024年，美國、台灣誰做總統還不知道，在此之前中國大陸可以以靜制動。這種戰略定力應是有的」。

明報記者

（國情透視）