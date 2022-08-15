無視「禁止下河」警示 四川山洪暴發7死8傷

泄洪河變「打卡勝地」 外圍設鐵絲網

據《中國新聞周刊》報道，山洪暴發的是彭州市「龍漕溝」，在多個社交平台上被熱議為「網紅打卡地」，「小眾避暑勝地」。據當地居民表示，龍漕溝實際上是一個泄洪河道，河道較淺，但碰上雨天，水位上漲很快。當地社區在河道邊上也立有「禁止下河」的警示牌，外圍亦設鐵絲網。

山洪暴發當日是周末，遊客上千人，洪水突然而至，造成許多遊客未及從河中逃上岸邊。網上傳出的影片顯示，事發時，河道兩邊立着多頂帳篷、浮牀，不少遊客在水中嬉戲。河水很淺，水中遍佈石頭。但洪水來勢迅猛，伴隨着水中的和岸邊的尖叫和求救聲。另有影片顯示，一名成年男子抱着一個孩子被困在河道中央，生死未卜，但意外中有小童死亡。

村民促撤離 遊客耳邊風

在附近餐館工作的廚師陳師傅稱，他當日下午沿龍槽溝上山，準備去看自家宅基地，途中聽到同村村民急促下山大叫「發洪水」了。「我曉得山洪暴發後會帶來什麼後果」，陳師傅說，他和這名村民隨即往山下跑，通知河道上的遊客撤離。剛開始，一些人還以為是在開玩笑，不太相信。陳師傅重複地喊後，有遊客爬上了岸，不到20秒時間，山洪就冲了下來。