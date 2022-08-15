內地旅遊大省相繼爆疫 央媒：三亞疫緩遊客離島 英旅客稱被困酒店掀示威

海南、西藏及新疆是當前三大疫情爆發點，其中以海南最受矚目。據央視報道，目前海南省疫情處於高位波動期，防控形勢複雜嚴峻，其中6個市縣疫情仍在發展，且出現社區傳播。央視稱三亞市疫情上升勢頭得到有效遏制，海南當局縮短檢測時間，同時繼續推進符合條件的滯留旅客分批分類返程，截至昨早上6時，共計安排14,247人返程。然而，昨日有來自英國的遊客發布影片指出，在三亞一家酒店有11名職員染疫，旅客隔離10日重新計算，引發中外旅客不滿繼而於酒店大堂向防疫部門抗議，當局派警員封鎖酒店。

孫春蘭「督戰」 令8小時內「撈乾淨」患者

目前，國家協調20個省市共約1.73萬名醫護人員支援海南。副總理孫春蘭前天到海南調研指出，當地隔離和收治資源不足，要求加快方艙醫院建設，組織實施核酸檢測，確保8小時內完成「追陽」工作，把社會面感染者「撈乾淨」。她又提到因疫情滯留的約15萬名遊客，要做好保障工作，加快遊客離島返程進度，相關省市不得拒收或限額接收。

連日來，多地報告發現遊客和返鄉人員陽性，涉多個高鐵和航班。據《健康時報》報道，西藏通報的病例中至少12宗感染者同時乘坐同一列車車廂。此外，兩趟從拉薩飛浙江溫州的航班已有8人感染，福建、湖南等多地亦相繼發現拉薩返回陽性感染者。

另據「新疆發布」微博消息，截至13日，因疫情滯留疆外遊客2003人，新疆15家5A級景區已疏散疆外遊客9.2萬餘人。此外，新疆已對出現中高風險區的伊犁州伊寧市等8個地州市的20個縣市區，分別實施了跨省旅遊「熔斷」機制，暫停旅行社及在線旅遊企業經營進出中高風險縣市區的跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。

（綜合報道）

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