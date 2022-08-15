憶南海巡航 美航母艦長：華艦艇常尾隨

【明報專訊】今年上半年不斷在亞太巡航的美國「林肯號」航母，在巡航7個月後返回美國本土。該航母艦長鮑恩施密特（圖）回國後接受媒體採訪時表示，在南海活動期間，中國海軍艦艇經常尾隨（shadowed）美國航母，中美軍機也數次互動（interaction），但雙方的操作都是「專業和安全的」。
鮑恩施密特：雙方「安全專業」
「林肯號」航母打擊群8月11日駛入位於加利福尼亞州科羅納多北島海軍航空站的泊位。美國海軍學會網站報道，鮑恩施密特在受訪時透露，該航母在南海活動時，經常出現中國海軍艦艇緊跟在美國航母後面的情况。她說，「我們與他們（中國飛機）互動過程都是安全和專業的，雙方飛機曾互動，但每次都保持安全和專業。」她補充說，與解放軍艦艇的這些「互動」，主要發生在常規巡邏任務和演習期間，因為林肯號沒有執行任何「航行自由」行動。
據《環球時報》旗下微信公眾號「樞密院十號」稱，林肯號航母今年1月離開美國西海岸後，就一路直奔西太平洋地區，接下來頻繁參與該地區的聯合演習，並多次做出「挑釁性」舉動。林肯號航母這次部署，從鮑恩施密特透露的信息可以發現，其行蹤一直在解放軍海空力量的「監視」之下。
（中美角力）
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