佩洛西風波未平 5美議員再訪台 蔡英文今晤訪團 台：展現民主伙伴護台決心

綜合彭博社、中央社報道，AIT表示此訪問行程為國會議員出訪印太地區的一環，此國會訪問團將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈、氣候變遷，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

訪團橫跨兩黨參眾兩院

馬基昨搭機抵達桃園機場，由台外交部常務次長俞大㵢代表政府接機歡迎；另4名眾議員搭乘C-40行政專機於昨下午從日本橫田空軍基地起飛，晚間約7時抵達松山機場，由外交部北美司長徐佑典在空軍松指部歡迎訪團。AIT指出，訪團成員包括：美國聯邦參議員、民主黨籍麻塞諸塞州的艾德馬基（Ed Markey），眾議員、民主黨籍加州的約翰．加勒曼帝（John Garamendi），眾議員、來自民主黨籍加州的艾倫．魯文索（Alan Lowenthal），眾議員、民主黨籍維吉尼亞州的唐．貝耶（Don Beyer），以及眾議員、共和黨美屬薩摩亞的羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）。

台灣總統府發言人張惇涵昨向傳媒表示，馬基晚間率訪問團抵達台灣，總統府表達誠摯歡迎。台總統蔡英文今天上午將在總統府接見訪問團；基於台美雙方協調默契，將於會後發布新聞資訊。

張惇涵表示，這次訪問團成員不但橫跨參眾兩院，更是橫跨外交、軍事、籌款等重要委員會；期盼透過這次交流，台美雙方就區域局勢、經貿關係及各項共同密切關注的議題交換意見，持續深化台美合作關係，持續維護台海及區域和平穩定，並持續強化全球民主韌性。

昨傍晚10解放軍機越海峽中線

佩洛西結束訪台翌日，解放軍舉行大規模「鎖台軍演」。另據台灣國防部昨表示，截至昨傍晚5時止，共偵獲解放軍戰機22架次在台海周邊活動；其中10架次踰越海峽中線，1架次進入西南空域，另偵獲解放軍軍艦6艘次，持續在台海周邊活動。台國防部發布新聞稿指出，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。

明報記者

（中美角力）

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