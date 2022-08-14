Mark Simon入稟台地檢 控葉一堅售台《蘋》背信

指未告知總公司 疑為換個人利益

台媒引述Mark Simon強調，他對香港壹傳媒相關公司持有相當的股權，為維護壹傳媒公司及股東權益依法提訴。入稟狀指，葉一堅、吳玉愛、諶讚鑫為台蘋高層主管，疑似私自與港商黃浩、潘杰賢商議，出售台蘋資產，未告知總公司；甚且疑似以出售資產為交換條件，接受安排換取新公司職位及榮譽頭銜等利益，私下收取資金至今下落不明，已觸犯最高可判刑5年的背信罪，且可能意圖掩飾或隱匿犯罪所得而涉犯《洗錢防制法》。近日傳出葉一堅另覓新辦公室，續行經營台蘋果原本業務，顯見被告等人明顯有侵害公司權益行為，請檢察官盡速採取必要的強制處分。

今年6月8日台灣「蘋果新聞網」發聲明指，已完成台蘋交易，由黃浩與17Live創辦人潘杰賢以15億元新台幣（約3.92億港元）收購。但6月14日香港壹傳媒清盤人發出公告，否認授權出售台蘋資產，且從未收取任何交易金額。