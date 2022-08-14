白宮：將公布美台貿談細節 美艦將穿台海

《華爾街》：華官員為習拜面談準備

據路透社報道，坎貝爾在與媒體舉行電話會議時透露，白宮正在為美台貿易談判制定一個雄心勃勃（ambitious）的路線圖，並打算在未來幾天公布。美國貿易代表辦公室6月宣布與台北啟動一項新的經濟倡議，並表示談判的目標是在監管實踐、農業和數字貿易等領域取得「具有經濟意義的成果」。

《華爾街日報》12日引述知情人士稱，中國官員正在為國家主席習近平年底在印尼峇里島參加20國集團（G20）峰會，或在泰國曼谷參加亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議時，和美國總統拜登舉行面對面會議一事安排和準備。對此，坎貝爾指出，拜登與習近平在日前的通話中討論面對面會晤的可能，也交由團隊跟進，但具體的時間地點他不願多談。他還表示，白宮敦促北京重新開放合作溝通渠道，包括在氣候問題上重開對話大門。此前中國對於美眾議院議長佩洛西訪台，提出8項反制措施，其中包括暫停中美氣候變化商談。

對於解放軍在台海周邊持續軍演，坎貝爾說，美國預計這一做法在未來數周乃至數月將持續，而北京的目的很明確，「恐嚇和脅迫台灣，破壞它的韌性」 。他強調，美國的反應不會是「本能或下意識的」，但拜登政府不會停止自由航行行動，包括未來幾周內穿航台灣海峽。台灣外交部昨（13日）發表聲明稱，對於美國政府在台海情勢升高之際多次聲援台灣，並以具體行動維護台海安全與區域和平的行為表示誠摯感謝。

解放軍續台海活動 13架次戰機越中線

台國防部昨晚表示，截至當天傍晚5時，解放軍共派出29架次軍機、6艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中13架次軍機跨越海峽中線及其延伸線進入西南空域；台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。