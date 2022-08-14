基建向華借貸融資 多國面臨巨額債務

據世界銀行（World Bank）研究人員稱，中國約六成對外貸款流向目前面臨嚴重債務危機的國家。全球最貧窮的68國家在今年得還債528億美元，中國就佔了1/4；儘管中國大手筆借貸建設融資，但不夠透明的作風招致特別是美國的批評，指控中國以借貸惡搞「債務陷阱外交」。

《華爾街日報》報道指，今年宣布破產的斯里蘭卡早前外匯存底因龐大債務壓力開始減少時，不但沒有向IMF協商紓困，而向該國的最大債權國中國借錢，最終不敵債務及通膨致國家經濟崩塌。

IMF施壓借貸國揭露帶路合約

出自國際發展研究室AidData的報告指出，「若干指標」顯示，當前IMF正施壓借貸國揭露更多有關一帶一路倡議的合約內容，尤其是可能使得與其他債權人更不易協調債務重組的條款與條件。

另據《自由時報》報道，孟加拉目前同樣在向IMF尋求共45億美元的貸款；巴基斯坦同樣積欠中國債務高達184億美元；贊比亞和埃塞俄比亞均是中國貸款國，目前正重整債務；其他如肯尼亞、柬埔寨及老撾等國，外債也有高比例來自中國。