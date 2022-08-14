學者：經濟效益有限 看重外交戰略意義

對於修建跨境鐵路，中尼兩國表達了迄今為止最清晰的意向。中國將在喜馬拉雅山脊這個「天然國境線」上打開一個後門，使西藏境內一條鐵路沿線和這背後代表的國內交通網絡及對外貿易體量，向尼國首都延伸。打通天脊的動作無疑是南亞地緣經貿政治的一個顯著改變，尤其是在中國與印度圍繞領土分歧和爭奪地區主導權，醞釀了數十年矛盾後的今天。

稱中國南亞政策轉向「以面推進」

對於中尼鐵路，南亞問題學者、海南師範大學南盟國家研究中心執行主任彭念接受本報訪問時認為，這背後揭示了中國在南亞地區佈局與策略的範式轉移。過去，中國的南亞政策傾向於「以點推進」，即資源和外交權重集中置於印度、巴基斯坦等地區強國或傳統盟友身上。如今，從對孟加拉的疫苗外交，到為斯里蘭卡基建提供貸款和財政援助，再到中尼鐵路磋商，顯示中國已轉向「以面推進」的外交策略，這將從全局層面確保更充分的外交平衡，並削弱地緣政治風險帶來的不確定性。

據中國海關數據，2021年全年中尼雙邊貿易額僅256.8億美元（約2000億港元），彭念說，單純論及經濟效益，近年的中巴經濟走廊、斯里蘭卡漢班托塔港等大型項目，甚至是中尼鐵路，或許都「相對有限」，中國更看重這背後的區域聯動性與外交戰略意義，「這其實是本政治帳」。彭念分析，中緬新通道、中巴鐵路及中尼鐵路等，將使中國從多個方位打通南亞地帶戰略通道，並使印度感受到地緣壓力。更多的基建和經濟互動還有利於外交緩衝與價值觀認同。

能否落成 面臨印度施壓挑戰

彭念亦指，尼泊爾秉行的「第三鄰國」外交策略在現實中長期受制於印度的強勢外交，雖國內擁有聯合馬列等親中左翼氣氛，但中尼鐵路最終能否落成，後續還要面對印度在朝野層面向尼國施壓的挑戰，以及尼泊爾政局頻繁更迭的不穩定性等因素。明報記者 王聖辰