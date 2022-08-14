穿喜馬拉雅山 中尼鐵路年內勘測 用對尼援款作可行性研究 盡早簽「帶路」方案

中國外交部前天（11日）披露，王毅在會晤時向卡德加表示，中方將構建跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡。據中國外交部官網消息，王毅還向卡德加提到，雙方將盡早商簽共建「一帶一路」實施方案，年內召開經貿聯委會和貿易暢通工作組。中方歡迎尼擴大對華出口茶葉、中藥材、農牧產品。中方給予尼泊爾的98%稅目產品零關稅待遇將於9月1日正式生效。另外，雙方將加快推進加德滿都內環路二期升級改造，推進電力聯網項目。

「跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡」一詞，王毅曾在2021年12月於「尼泊爾重建國際會議」線上發言時提及。其當時指，要推進中尼兩國跨境鐵路項目可研工作，完善跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡，幫助尼泊爾實現從「陸鎖國」變為「陸聯國」的夢想。今年3月訪問尼泊爾時，王毅亦在會談時向卡德加表示，中國支持尼泊爾更加深入參與「一帶一路」建設，願加快推進重點合作項目，特別是推進中尼跨境鐵路項目，建設跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡。

由西藏日喀則至加德滿都約516公里

今次中尼雙方雖明確跨境鐵路建造意向，但諸如建設工期等詳細信息和最新進展仍未公布。中尼鐵路被視為2014年通車的拉日鐵路（西藏拉薩到日喀則）的延長線，大致劃分為443.8公里長的中國境內日吉段（日喀則至吉隆口岸）和72公里長的尼泊爾段（吉隆口岸至尼泊爾加德滿都），日吉段被指或於2022年完工。

中尼鐵路提案由來已久。已故中共領導人毛澤東曾於1973年向來訪的尼泊爾時任國王比蘭德拉（King Birendra）表示中國修建青藏鐵路，最終會通到加德滿都。中尼鐵路立項始於2016年，時任尼泊爾總理奧利（K.P. Sharma Oli）訪華曾同中方簽署10項協議，當中就包括建設鐵路計劃。2018年6月中尼政府簽署跨境鐵路合作諒解備忘錄，確定連接日喀則和加德滿都。國家主席習近平2019年10月對尼泊爾國事訪問，兩國發表聯合聲明，啟動吉隆至加德滿都跨境鐵路項目可行性研究。

需解決地質災害等難題

由於地理、氣候等環境因素，且部分路段需藉助橋隧方式穿越喜馬拉雅山脈，中尼鐵路修建被認為具有較高挑戰性。中國駐尼泊爾大使侯艷琪4月時稱，項目當中有不足200公里的路段落差超過1000米，且需解決沿途地質條件複雜、自然災害頻發等技術難題，初步測算，整條鐵路橋隧比超過九成，每公里造價約2億元（人民幣，下同）。中鐵第一勘察設計院此前亦曾估算，中尼鐵路建造或將耗時9年，造價逾300億元。

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