北京聞風：內地多措施催谷電影消費 ／文：鍾鳴九

因疫情衝擊，擁有巨大市場規模的內地電影行業近年持續低迷，票房收入慘淡。2022年上半年，內地總票房為171.73億元，觀影總人次下滑至3.98億，與2014年相當。此次，官方打出「愛電影‧愛生活」的口號，並明確推出務實多樣的惠民利企電影消費措施。在多項舉措中，補貼觀眾購票費用備受關注。

根據官方發布的消息，在2022年電影惠民消費季期間，國家電影局將聯合貓眼、淘票票、抖音等電影票務平台，發放1億元觀影消費券。同時，鼓勵電影出品、發行單位積極投放優質影片進入市場，推動更多新片大片加快上映，積極開展路演直播、主創連線等線上線下融合的影片宣傳介紹活動，吸引更多觀眾走進影院觀影。

值得注意的是，近年來，內地在加強農村觀影服務上不斷發力。根據《「十四五」中國電影發展規劃》要求，要加快鄉鎮影院建設，重點扶持人口較為密集、對周邊具有輻射影響、經濟實力較強的鄉鎮，所建影院放映廳應達到2個以上，座位數合計不少於100個，安裝使用2K以上數字放映設備，且加入城市電影院線。此外，培育具備市場運作能力、資源整合能力、抗風險能力的農村院線，推動形成「公益+商業」的農村電影放映模式。

市場人士認為，相比上述舉措，眼下疫情不斷反覆無疑是電影市場的最大障礙。北京耀萊成龍影城一位經理表示，「各項舉措非常好，必會刺激觀眾電影消費熱情。但眼下，做好疫情防控仍是電影院的第一要務。疫情什麼時候回來，完全沒有預料。一旦來了，就要立即停業，一點辦法也沒有」。

不過，8月的電影市場也因13日開幕的第12屆北京國際電影節再度升溫。本屆電影節「天壇獎」全球報名影片數量達1450部，比去年增長63%，其中海外影片來自88個國家和地區共計1193部。儘管不少參加展影的影片一票難求，但大批影迷直呼過癮，讓業界看到電影市場復蘇的希望。

據消息人士透露，為刺激內地電影消費，國家電影局將聯合有關部門，推出如電影扶持資金、稅收優惠等積極措施，鼓勵從業者多拍電影、拍好電影。同時，通過擴大引進優秀海外影片的數量，滿足觀眾需求。

文：鍾鳴九