中行深圳多人帳戶被凍結 銀行：配合警「斷卡」行動

存戶嘆申訴複雜 多家分行現人龍

「第一財經」報道，近日有深圳存戶稱，透過綁定中行戶口的微信提款不成功，更發現微信帳號被凍結，申訴流程十分複雜，須提交身分證、社保信息、居住地址、工作證明等資料才能申請解封。另有中行深圳存戶發現操作交易時未能從扣帳卡提款，而綁定該行戶口的支付寶亦無法完成轉帳，相關帳戶狀態顯示凍結。就此問題，中行深圳多家分行電話目前已被設置成自動答錄，告知客戶如遇戶口異常，可前往分行或登錄微信小程序處理。

近日多家中行深圳分行門外，都有不少人排隊等待辦理解封，有銀行業人士透露，由於受影響人數眾多，周末有時排隊一小時都進不了門。中行人員透露，由於配合警方「斷卡」行動，銀行被要求排查，識別到資金有風險就會凍結戶口。

據悉，建設銀行、工商銀行、郵儲銀行等多間內地銀行，近日也出現類似情况，皆因「斷卡」行動有關。所謂「斷卡」，即截斷犯罪分子的信息流和資金流。國務院2020年10月在全國展開的整治電話卡、銀行卡「實名不實人」（開戶者與使用者並非同一人）引致網絡詐騙、賭博等犯罪的行動。

有消息人士向本報表示，若存戶過往直接或間接交易轉帳對象曾有欺詐行為，其也會受牽連。換言之，存戶與朋友轉帳，該友人再與第三者交易，第三者有欺詐行為，則存戶也會受牽連，因此，是次有不少無辜者被「斷卡」。該人士另指出，是次與早前河南村鎮銀行存戶維權事件不可相提並論，「斷卡」現象全國範圍都有，只因廣東詐欺活動較多而受注目。除內地六大銀行外，其他股份制銀行、城商行均有客戶遭「斷卡」。

另據「自由亞洲電台」報道，11日有逾100名民眾包圍位於深圳福田的民生銀行分行維權，人群高喊「民生銀行還錢」，現場亦有警員戒備。現時未知導致民眾上街具體原因，民生銀行及警方亦尚未就此事回應，微博上相關討論已遭查刪。