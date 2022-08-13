FT：蔡是台最安全選項 官媒專題片批「升級去中國化」

文章指蔡對京政策以「平衡」主導

儘管遭北京批評謀求「台獨」，席佳琳指出，65歲的蔡英文並非民族主義狂熱分子，擔任總統至今6年仍有明顯的專業官員風格。席佳琳援引數名台灣高級官員說法稱，在作重要決策前，蔡傾向先徵詢數名官員和學者的意見。一名官員說，其秉持的重要原則就是「平衡」。文章指出，「平衡」也主導蔡的對京政策。她在第一個任期時曾試着彌合兩岸關係，無論北京對其有多少質疑，許多外國外交官和政治分析家仍主張，蔡英文是台灣「最安全的選項」。

CGTN則在影片中訪問國民黨前立委雷倩，她說民進黨長期以來試圖重新定義「台灣」和「台灣人」意涵，以多元族群的論述淡化中國認同，並藉教科書影響下一代對中國大陸的看法。影片另稱，美國「戰略暨國際研究中心」（CSIS）、布魯金斯學會（Brookings Institution）等華府智庫長期接受駐美台北經濟文化代表處（TECRO）捐贈。CGTN接着批評美國「戰略模糊」政策以台制約中國，蔡英文任內美國對台有25筆軍售，價值200億美元，批評台灣政府未處理好通脹和失業問題，對民眾和兩岸關係均無益。