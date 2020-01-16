台美簽6.6億「愛三導彈」鑑測合約 台軍：有效維持空防戰力 《經濟學人》評論：美艦應即穿越台海

根據台政府電子採購網，這項決標公告的名稱為「飛（導）彈工程勤務暨野戰效能鑑測」，採限制性招標，總金額逾25.24億新台幣（約6.6億港元），由台駐美軍事代表團與美國在台協會（AIT）簽署，履約日期為今年7月20日至2026年12月31日。《自由時報》昨引述軍方稱，美國國防安全合作局（DSCA）在今年2月發布公告，對台出售價值1億美元（約7.8億港元）、為期5年的愛國者導彈工程勤務（IESP）及導彈效能鑑測（FSP）計劃的設備與服務。此前台方曾「抱怨」美方一直不肯簽約。

鑑測地由美改台 最快今年起試行

這筆軍售主要承包商是雷神公司（Raytheon Technologies）與洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin），「中時新聞網」報道，目前台軍擁有近400枚愛國者導彈，過去維護須將部分愛三、愛二導彈送回美國原廠，作重鑑測及更換壽限零組件。但台以購買愛國者三型導彈結餘款，增購愛國者三型增程型導彈（PAC3-MSE），並規劃於2025年、2026年分批完成交運和部署作業。因此不排除美方透過此次軍售案派遣先期人員，建立愛三增程型導彈基本維修及訓練台軍人員等。

軍方指出，經與美方多次協商，美方已同意將愛國者導彈重鑑測的地點由美國原廠改到台灣，有機會在今年先試行一年，若經認證評估確實可行，未來不排除所有的愛國者導彈重鑑測及更換壽限零組件等任務，全數轉移在台灣進行。軍方表示，這「將能夠有效維持台灣空防戰力」。

解放軍此前「鎖台軍演」，被指向台周邊海域發射11枚東風系列彈道導彈。有大陸軍事專家稱，導彈穿越台愛國者導彈部署的空域，準確命中目標，暗示有突破台灣空防能力。另有台專家稱，導彈在大氣層外飛行，對地面並無危害，且導彈防禦系統是以落彈點的解算為關鍵，因此沒發出防空警報。台空軍防空導彈部隊亦表示，持續運用愛國者三型防空雷達追監，嚴密監控敵情狀况。

評論倡台刺蝟戰略 防京建新常態

《經濟學人》周四刊文「如何防止美中為台灣開戰」，指出佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，美中都有不讓事態擴大的反應。當前危險在於，中國大陸利用這場危機為侵犯台灣領空、領海設定新尺度。文章認為美國應在不開戰前提下反制，包括立即恢復在台周邊活動，像機艦通過台海及在中國聲稱內水的國際水域等，還可以繼續擴大與盟國軍演，讓盟國更能參與對台應變計劃。

文章又稱，台灣需有更好的戰略，即像烏克蘭在戰場發揮良好的小型機動武器，而非昂貴裝備，讓台灣成為北京難以消化的「刺蝟」。

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