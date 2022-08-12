「12%空屋論」惹熱議 貝殼研究院道歉刪報告

貝殼研究院5日發布的這份《2022年中國主要城市住房空置率調查報告》，針對國內28個城市的3萬個小區的空置率水平作調研。調研結果顯示，28個大中城市平均住房空置率為12%，相對處於較高區間。具體到調研城市，南昌、廊坊、佛山住房空置率排前三位，均在15%以上，而深圳、北京、上海空置率最低，均在7%以下。

研28市3萬小區 認數據不夠準確

貝殼研究院認為，一定程度的住房空置率是合理且有必要的，有助大城市平穩接納人口湧入，但過高的住房空置率潛在的風險不容忽視，當房價下跌預期較強時，可能加劇樓價失衡。報告另指出，在空置房風險治理上，境外城市治理經驗值得借鑑。法國、英國、加拿大、澳洲均設住房空置稅。相比之下，內地沒有相關房產稅、空置稅徵收，導致住房空置成本低，房屋居住使用效率低下。

有網民稱，近兩成住房空置，空置率愈高，說明樓市泡沫愈大，房價支撐力愈弱；也有網民稱，當前的空置率其實並不高，未來會更高，擔心人口都流向一線城市。

而道歉聲明則表示，該調研問卷由一線從業人員填寫，在實際執行中，填寫人的主觀判斷存在的偏差，調研樣本和程序不夠規範，覆蓋範圍不夠全面，部分調研問卷數據採集有誤，導致數據不準確。調研以「連續3個月無人居住」為判斷空置指標，也不能充分反應真實情况。下一步，貝殼將同住建、水務、電力等能源部門交叉覆核，使數據更加準確。

網民質疑受壓 業界料因事件發酵

對於報告被刪除，網民則質疑「誰給了貝殼這麼大壓力」，稱一間房地產中介公司做的調研，別人不願意參考不看或不信就好，做行業調研應該鼓勵支持而不是打壓。不過，知名地產分析師嚴躍進向《證券時報》表示，這與事件發酵或有關係，空置率數據若是比較大，會影響到買家的預期。但從報告本身來說，是值得關注的，有助更好理解房屋空置和化解空置風險等。

《每日經濟新聞》指出，近年來不少機構都發布了相關的研究報告，2017年中金公司的《數說中國存量住房》稱，2017年末中國城鎮廣義和狹義住房空置率分別為16.9%和12.1%。西南財經大學的《2017中國城鎮住房空置分析》稱，2017年中國城鎮地區住房空置率為21.4%。