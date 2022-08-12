陸委會轟白皮書一廂情願 國台辦稱擊中要害

馬曉光表示，民進黨當局把中國內戰和外部勢力干涉造成海峽兩岸陷入長期政治對立的特殊狀態，歪曲為「兩岸互不隸屬」，才是「一廂情願、罔顧事實」的分裂主張，是徹頭徹尾的謊言。任何歪曲事實、否定和挑戰一個中國原則、圖謀「台獨」分裂的行徑都將以失敗告終。他又批評民進黨當局打着「民主」的幌子，行「綠色恐怖」之實，謀「獨」拒統，才是背離歷史趨勢和兩岸同胞共同願望的「自欺欺人」，代表不了也裹挾不了廣大台灣同胞的民意。

蔡英文：不升高衝突 備戰不求戰

《人民日報》亦刊發題為〈祖國完全統一進程不可阻擋〉的評論員文章，稱解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，「我們願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間」。

另據中央社報道，台灣總統府昨發布新聞稿表示，面對台海局勢，總統蔡英文強調，不會升高衝突，也不會挑起爭端。她說，備戰不求戰、應戰不避戰，這是台軍的使命。