批中國企圖建新常態 佩洛西：美國不容此事

佩洛西月初率團展開亞洲之行，在訪台後，解放軍即在台灣周邊海空域展開大規模實彈軍演，周三結束軍演後，又宣布將常態組織台海戰備警巡。

稱不記得軍方曾着其勿赴台灣

據路透社，佩洛西在記者會上指出，中國企圖建立一種新常態，改變兩岸現狀，但美國「勢必不能讓這種情况發生」。她又表示，率團訪台是為了讚美台灣，展示美國對台灣的友誼，強調中國大陸不能孤立台灣。被問及她和直系親屬因為此行遭到中國制裁時，佩洛西笑稱「誰在乎呢」，並稱此舉「只是偶然的，沒有關係」。

針對拜登之前稱美國軍方不認為她訪台是個好主意，白宮國安顧問蘇利文亦稱她的計劃會讓台海局勢更加緊張。佩洛西再次為自己辯護，表示「不記得軍方曾讓自己別去台灣」。在日前接受美媒專訪時，她亦強調此行是遵照拜登的「印太經濟框架」倡議，到台灣聆聽意見。

被揭兒隨行 佩洛西：是護送我

有份出訪的眾議員克里希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi）提到有關美國對台出售武器交付延宕的問題。他表示，國會正採取措施，加速推動軍售武器計劃，以履行對所有合作伙伴及指望華府提供重要物資的義務。

另外，霍士新聞網（Fox News）日前報道，稱佩洛西的兒子小保羅（Paul Pelosi Jr.）陪同出訪，但他並未列入官方代表團名單上，美方和台灣都刻意低調。報道指出，小保羅受僱於兩家鋰礦公司，台灣是亞洲鋰電池生產領先者，質疑他利用母親的影響力作商業活動。但佩洛西否認兒子在訪問期間有任何商業來往，僅稱「他的角色是護送我」。