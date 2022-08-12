拆局：專家：中國佔主動 拜登尋「微妙平衡」

圍繞這一事態，全球化智庫高級研究員、前中國駐紐約和三藩市總領館商務參贊何偉文接受本報訪問時認為，是否及如何減徵中國關稅在當下令拜登政府陷入如此艱難抉擇，背後只因牽涉太多非關稅因素。他稱，拜登目前的關稅決策被國內中期選舉政治和佩洛西訪台引致的風波雙重裹挾，既要向商界、生產供應鏈、工人等關鍵選票群體有利益交代，亦要在善後中美最新風波的過程中傳達出必要的政治態度，「關稅問題因而不再單純是關稅問題，它被美國的政治生態左右」。

何偉文認為，拜登個人在關稅問題上取態與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）等官員相左，「他更傾向於取消或部分取消」，拜登目前或在尋求關稅調整策略、幅度及涉及領域上的「微妙平衡」，以令之更具技術精準性。

另一方面，何偉文認為中方在這場關稅拉鋸戰中已更具主動。據中國海關總署數據，今年前7個月中國對美國貿易仍呈順差態勢，同比增長21.7%，而中國與東盟、歐盟分別的貿易總量亦超越美國。何偉文稱，這種貿易情勢下，關稅戰令美國受到自傷多過中國。

他評估，中美關稅戰勢已成「爭端的上半場」，而「爭端的下半場」將會落在晶片戰。他認為，面對美國祭出「晶片法案」等一系列攻勢，北京接下來應進一步着力於晶片自給率的提升，以及繼續加強與全球各地的晶片製造企業合作，包括台灣甚至美國的部分企業。

明報記者 王聖辰