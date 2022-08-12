路透：是否撤對華徵稅 拜登重新考慮 外交部稱勿指望中國拿核心利益做交易

路透社周三（10日）引述知情人士透露，北京方面近期在台海大規模軍演，導致拜登政府官員重新調整他們的想法，包括是否取消對華進口商品加徵的關稅，或者可能對北京徵收其他關稅。該報道指出，拜登此前曾考慮一套組合措施，包括取消部分關稅，另對一些領域發起新的「301條款」（美國《1974年貿易法》第301條）調查，以及擴大關稅排除清單。但由於北京對佩洛西訪台的反應，促使白宮重新調整思路。白宮此番考量，既出於避免在北京的激進行動前展示退縮，亦不想採取任何可能被北京視為升級局勢的動作。

報道稱美曾要求中國撤稅遭拒

有白宮官員表示，拜登目前仍未就此事作出決定，所有的選項還在討論中，以權衡怎樣做才符合美國利益。但報道引述一名消息人士則稱，在該問題上，「我認為台灣已經改變了一切」。

報道另透露，白宮在考慮取消部分對華加徵關稅時，曾尋求北京方面「禮尚往來」，即也取消部分對美商品加徵的關稅，但遭拒絕。由於北京沒有在關稅上採取對等行動的意願，沒有展現落實《美中第一階段貿易協議》所提承諾的誠意，加上拜登顧慮國內工人等關鍵選民群組對關稅政策的反應，白宮已擱置單方面取消對華加徵關稅的計劃，拒絕給出調整關稅的時間表。

對此，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）前天接受彭博電視訪問時稱，拜登正在考慮如何處理美國前總統特朗普在任時期加徵的關稅，並在評估各種選項。雷蒙多形容拜登「非常謹慎」，稱其不想做出任何會傷害美國工人的事情。

雷蒙多亦表示，就在拜登權衡這項涉及3500億美元對華加徵關稅之際，佩洛西訪台導致中美地緣政治關係陷入「特別複雜」的境地。「當然，這（台海軍演）增加了一些挑戰性……現在更難了，但我希望我們能把它拋在身後，回到一個可以進行更多討論的狀態。」雷蒙多另透露：「我知道他（拜登）在關注這個問題（應否削弱對華關稅）。我們最近還再次討論了，我估計他不久之後就會做出決定。」

外交部發言人汪文斌昨回應表示，貿易戰沒有贏家，並稱盡早取消全部對華加徵關稅，有利於美國，有利於中國，有利於世界。他又說，當前台海局勢緊張的前因後果一清二楚，是非曲直一目了然，美方是主動挑釁者和危機製造者。「美方應當切實認清佩洛西竄台的惡劣性質，深刻反思由此造成的嚴重後果，立即糾正錯誤。美國不要指望中方會拿自己的核心利益做交易。」

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