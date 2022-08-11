山東臨沭核酸「大比武」 隨機抽設「中風險區」

當局稱如演練 網民批擾民

綜合觀察者網、東方網等內地媒體報道，山東臨沭縣融媒體中心「臨沭新聞」前天發布消息稱，該縣於昨天組織開展新冠肺炎疫情全員核酸檢測工作。其中活動內容包括全縣全員核酸檢測、隨機抽取1個社區和1個村莊設定為中風險區。通告又稱，「大比武」期間，不要對活動場景非法傳播，不拍照錄像，不在微信、微博等社交媒體平台隨意轉發現場圖片、短片，避免造成不良社會影響。對惡意傳播不實圖片等，將依法追究法律責任。

此事在網絡引發熱議，不少網民抨擊臨沭當局亂作為擾民，地方當局並無權隨機抽取確定「中風險區」，禁止民眾拍照更是於法無據。對此，臨沭縣委統籌疫情防控和經濟運行領導小組（指揮部）一名工作人員稱，昨天確實舉行了有關活動。稱當地並沒有出現確診病例或是新冠密切接觸者，「大比武」相當於疫情防控應急演練，之前也有過類似活動。另一名工作人員則表示，此前臨沂疫情暴露出的問題很多，演練可以進一步完善疫情防控體系，把核酸檢測現場感染率降到最低，「確實是認真籌劃之後做的決定」。

另據國家衛健委最新消息，內地前天新增952宗感染，海南疫情仍未受控，錄得570宗感染個案。海南本輪疫情已錄得2454宗感染。國家衛健委新聞發言人米鋒表示，目前，海南三亞疫情仍處於高位進展期。

（綜合報道）

（新冠疫情）