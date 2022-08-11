醫療科普平台 批連花清瘟「成名」 丁香園系列微博全遭禁言

丁香園系列帳號是內地知名的醫療科普平台。近日有網民發現，丁香園、丁香醫生、丁香媽媽、丁香生活研究所等丁香園旗下微博帳號均已被禁言，原因均是「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。除了微博，丁香園矩陣微信公眾號以往都是每日更新內容，但最新的更新停留在周一（8日），不過官方網站還能正常瀏覽。

消息：當局認為內容導向現問題

《濟南時報》旗下「新黃河」App引述一名丁香園工作人員稱，公司部分社交媒體帳號因平台要求，做臨時調整被禁封30天，但詳情不是很清楚。報道引述分析人士稱，這次丁香園系列帳號被「禁言」，與其帳號所發文章多次在醫療健康領域引發巨大爭議有關。有知情人士對本報指，丁香園系列微博號被禁言，是與當局認為其內容導向有關。

丁香醫生、丁香媽媽、丁香園等均是杭州聯科美訊生物醫藥技術有限公司旗下自媒體品牌，丁香園創始人、董事長為李天天。據丁香園官網，丁香園是一家數字醫療健康科技企業，成立於2000年，至今已獲得多輪融資，投資方包括順為資本、騰訊、高瓴資本、DCM中國等。截至2018年，丁香醫生新媒體矩陣粉絲突破3000萬。

觀點遭網民質疑 被批抹黑中醫

此前，丁香醫生曾於2018年12月發表「百億保健帝國權健，和它陰影下的中國家庭」，此文引發熱烈討論，並成為市值百億的權健公司崩塌的導火索。事件也讓丁香醫生聲名鵲起。今年4月17日，丁香醫生刊文「不要吃連花清瘟預防新冠」， 文章刊發後，曾導致連花清瘟的生產廠商以嶺藥業的股價出現一字跌停。

不過，丁香園矩陣帳號的一些觀點也遭部分網民質疑。有人指摘其「抹黑中醫」、「搞西方文化輸出」及「給外國藥做宣傳」等。去年10月，丁香醫生表示，喝無糖的碳酸飲料不會損傷牙齒，受到大眾和專業人士質疑。最終丁香醫生道歉，稱「我們認為這條科普內容的表述確實過於絕對了」。